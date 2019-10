I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono classico ci sono state un bel po' di sorprese che hanno riguardato i tronisti in carica. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che l'attenzione è stata posta soprattutto sul tronista Giulio Raselli, il quale si è trovato al centro di ben due segnalazioni arrivate in studio, di cui una che è stata riportata dal suo 'collega di trono' Alessandro Zarino, il quale ha tirato in ballo anche colui che potrebbe essere il manager di Giulio.

Uomini e Donne, gli spoiler del trono classico: Giulio al centro di una segnalazione

Nel dettaglio le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e Donne trono classico rivelano che in studio per il tronista è arrivata una nuova corteggiatrice.

Trattasi di Veronica, che in molti ricorderanno per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island Vip, dove ha provato a far capitolare il cuore di Alex Belli, che alla fine però ha abbandonato il reality show con la sua fidanzata Delia.

Veronica e Giulio sono stati protagonisti di un'esterna decisamente frizzante, durante la quale la ragazza ha avuto modo di raccontarsi a lungo e ha svelato di essersi lasciata con il suo fidanzato storico poco prima del matrimonio.

Tuttavia la presenza di Veronica non è passata affatto inosservata e ha portato Alessandro a fare una considerazione decisamente scomoda.

Le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano infatti come Alessandro abbia fatto notare che il manager di Giulio Raselli conosce già Veronica e che addirittura sarebbero andati a cena insieme, prima che la ragazza scendesse le scale per corteggiarlo. Insomma, il tronista ha mosso delle vere e proprie accuse nei confronti del suo collega, che tuttavia si è difeso dicendo di non aver un manager che lo segue e che quella persona è soltanto un suo caro amico.

Giulio e Giulia, il 'segui' sospetto su Instagram

La discussione tra i due tronisti, però, è andata avanti per svariato tempo e alla fine Giulio ha chiesto al suo rivale di pensare a se stesso e al suo percorso. Ma questa non è stata l'unica segnalazione di cui si è parlato nel corso dell'ultima registrazione di U&D trono classico di giovedì 24 ottobre.

Gli spoiler del programma pomeridiano di Canale 5 rivelano che la corteggiatrice Giovanna ha mosso dei sospetti sul rapporto tra Giulio e la pretendente Giulia, dicendo di aver scoperto che il tronista la segue su Instagram da svariati mesi e addirittura che i due avrebbero trascorso parte delle vacanze insieme a Formentera.

Anche in questo caso, però, Raselli ha smentito tutto.