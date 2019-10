Archiviata la puntata del lunedì dedicata soprattutto alle nuove conoscenze di Gemma Galgani, il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 1° ottobre su Canale 5 per la seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 14 settembre. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video su quanto andrà in onda e che sarà in buona parte concentrato sul confronto tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato.

Il primo, infatti, avrà qualcosa da ridire contro l'ex fidanzata, rimproverandola per le nuove frequentazioni e per essersi fatta consolare da Armando nella precedente puntata. Il fatto causerà la reazione della Platano, in lacrime per le accuse del suo ex. Ancora una volta scenderà in sua difesa Armando insieme a Tina Cipollari, che avrà parole forti contro Riccardo. Spazio anche alla nuova frequentazione di Anna Tedesco.

Uomini e donne oggi: accuse reciproche per Armando e Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal portale Witty Tv si aprono con una serie di battibecchi tra Armando e Riccardo, ai quali si aggiungerà il cavaliere Ivan. L'argomento di contesa sarà il comportamento di Riccardo Guarnieri che si esprimerà contro Ida Platano, accusandola di essersi fatta consolare da Incarnato nel corso della precedente puntata.

A tal proposito, Ivan affermerà: "Lei sta male, andrei lì ad abbracciarla". Valentina F. sarà molto critica contro l'attore napoletano e dirà: "Sei solo un cafone maleducato che non ha rispetto per le donne perché tu sei una prima donna e vuoi stare al centro dell'attenzione". Parole dure anche di Guarnieri contro il suo rivale: "Si è sempre intromesso nelle mie conoscenze ma solo per mettere i bastoni tra le ruote." La reazione di Tina Cipollari, davanti alla nuova crisi in cui ricadrà Ida, non si farà attendere. L'opinionista sbotterà contro Riccardo: "Per lui è l'unico modo di far parlare di sé. Nei confronti di lei sei un farabutto".

Puntata odierna Trono Over: nuove frequentazioni per Riccardo

Nonostante il battibecco con Ida Platano (e tutte le conseguenze del caso), nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne verranno confermate nuove frequentazioni per Riccardo Guarnieri. Dal resoconto riportato dal Vicolo delle News relativo alla registrazione del 14 settembre si apprende che il cavaliere verrà messo in guardia da Veronica, con la quale ha avviato una conoscenza.

La dama gli chiederà di essere più rispettoso con Ida, che diversamente non si sentirà libera di andare avanti. Valentina, invece, racconterà di avere incontrato Riccardo per caso in autostrada e di essersi fermata a parlare con lui in autogrill. I due si sono sentiti anche al telefono, anche se lei ha atteso a lungo per rispondere ai messaggi dell'uomo. Nell'appuntamento di oggi 1° ottobre con il Trono Over, ci sarà spazio anche per Anna e per la sua conoscenza con il cavaliere che in precedenza era uscito con Barbara.

La Tedesco avrà qualcosa da ridire, dato che lui non si è impegnato come avrebbe dovuto. La dama chioserà: "Sei una donna ti piace, va corteggiata. Non eri presente con me come non lo eri stato con Barbara".