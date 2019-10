Cresce l'attesa da parte del pubblico di Rai 1 per la messa in onda delle puntate conclusive di Un passo dal cielo 5, la fortunata serie televisiva con protagonisti Daniele Liotti e Pilar Fogliati. Giovedì 31 ottobre andrà in onda l'ottava puntata mentre il 7 novembre sarà la volta della nona e penultima puntata di questa quinta stagione di successo, che sta riscuotendo degli ascolti molto soddisfacenti in prime time.

E i colpi di scena non mancheranno: la situazione per Kroess, infatti, diventerà sempre più spinosa mentre vedremo che tra Francesco ed Emma ci sarà un nuovo intenso confronto.

Un passo dal cielo 5, la trama dell'ottava puntata: punto di svolta per Vincenzo ed Eva

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sull'ottava puntata di Un passo dal cielo 5 che andrà in onda questo giovedì sera su Rai 1 rivelano che la situazione giudiziaria per Kroess diventerà sempre più intricata nel momento in cui scopriremo che c'è stato un nuovo omicidio all'interno della cella del carcere dove si trova rinchiuso l'uomo.

Un caso che finirà per gettare nuove ombre sulla figura del Maestro, il quale rischia grosso.

Ma i riflettori di questo nuovo appuntamento saranno ben puntati anche su Vincenzo ed Eva: vedremo, infatti, che ci sarà un progresso che riguarderà il loro rapporto e finalmente arriveranno ad un punto di svolta che potrebbe essere davvero fondamentale.

Per quanto riguarda, invece, la nona puntata di Un passo dal cielo 5, che andrà in onda venerdì 7 novembre alle 21:30 circa, le anticipazioni ufficiali sulla trama rivelano che le indagini portate avanti da Francesco e da Neri si arricchiranno dei particolari che porterà a galla un direttore di banca, il quale nasconde diverse ombre nel suo passato.

La nona puntata di Un passo dal cielo 5: la resa dei conti tra Emma e Francesco

L'uomo, però, fornirà dei dettagli tali da spingere i due a compiere un viaggio in una remota cittadina della Germania, dove potrebbero trovarsi molte delle risposte che i due si sono posti nel corso di queste settimane di indagini. E poi ancora gli spoiler della penultima puntata della fiction con Daniele Liotti rivelano che Francesco dovrà fare i conti anche con il suo rapporto con Emma.

Possiamo svelare, infatti, che tra i due ci sarà un intenso confronto che questa volta sarà decisamente diverso dal solito e soprattutto porterà Emma a prendere una decisione definitiva su quale strada scegliere, circa la sua relazione con il comandante. E la scelta finale non sarà affatto facile per il personaggio interpretato dalla bella Pilar Fogliati. E poi ancora vedremo che Valeria anche in questo nono episodio del 7 novembre sarà sempre più coinvolta nella crescita della piccola Carmela, che ormai è diventata parte integrante della sua vita.