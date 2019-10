Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction Un passo dal cielo 5 che vede protagonista l'attore Daniele Liotti. Settimana dopo settimana i casi da affrontare diventano sempre più spigolosi e ricchi di colpi di scena per Francesco che continua ad essere sulle tracce di suo figlio. Giovedì 10 ottobre andrà in onda la quinta delle dieci puntate previste di questa quinta stagione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti.

L'episodio che verrà trasmesso in prime time si intitola: 'I figli di Deva' e ruoterà sull'omicidio di una donna giunta a San Candido per ritrovare il figlio e sugli sconcertanti segreti di Isabella.

La trama della quinta puntata di Un passo dal cielo 5: Isabella nasconde dei segreti

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa quinta puntata di Un passo dal cielo 5, in onda giovedì prossimo in prime time su Rai 1, rivelano che Francesco continua ad essere sulle tracce del figlio perduto.

Un dolore immenso che giorno dopo giorno lacera il suo cuore anche se non perde mai la forza di andare avanti.

Intanto, però, le indagini proseguono e vedremo che verranno alla luce dei nuovi clamorosi segreti che avranno a che fare con il passato di Isabella. La donna, nipote di Valeria nuova arrivata in paese, ha diversi scheletri nell'armadio e proprio in questo nuovo appuntamento si verrà a sapere qualcosa di più non soltanto sul suo conto ma anche quello della sua mamma.

Isabella potrebbe avere a che fare con la sparizione del figlio di Francesco? Un'ipotesi che potrebbe non essere esclusa.

Gli spoiler di questa quinta puntata della fiction in onda il 10 ottobre in televisione, inoltre, rivelano che Francesco si troverà a dover fare i conti anche con un nuovo caso da risolvere. Una donna si recherà a San Candido per mettersi sulle tracce di suo figlio, anche lui sparito nel nulla.

Donna ritrovata morta a San Candido, cercava il figlio scomparso

Tuttavia la ricerca della donna originaria di Deva avrà un esito a dir poco tragico. Quest'ultima verrà trovata senza vita. L'omicidio della mamma alla disperata ricerca del figlio lascerà letteralmente sconvolto e addolorato Francesco che stava cercando di far emergere la verità. Riuscirà l'uomo a fare in modo che i responsabili di quello che sta accadendo in paese vengano consegnati nelle mani della Giustizia?

Lo scopriremo nei prossimi episodi.

In attesa di vedere in onda la quinta puntata della fiction con Daniele Liotti, vi segnaliamo che quelle che sono andate già in onda possono essere riviste in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione free per tablet e cellulari così da rivedere tutti gli episodi in streaming online dai dispositivi mobili.