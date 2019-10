Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda questa sera, 14 ottobre, sarà ricca di colpi di scena. Diego Giordano tornerà protagonista delle vicende: dopo lo scontro con Aldo, il ragazzo rischierà di finire in guai seri. Raffaele tornerà ad essere pieno di preoccupazioni nei confronto di suo figlio che non riesce a trovare una sua strada. Andrea trascurerà Alice, mentre Vittorio si sentirà oppresso da Assunta.

Un posto al sole, spoiler puntata lunedi 14 ottobre: Diego si sfoga con Raffaele

Un posto al sole, la longeva soap partenopea, sta tenendo incollati milioni di appassionati con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Sono giorni molto importanti, per i personaggi di Posillipo: Marina ha appena perso suo padre e si sta fidando dell'uomo sbagliato, Alice e Elena sono tornate da Londra e Diego ha ricominciato a seguire Beatrice.

Il giovane Giordano, ossessionato dalla sua ex fidanzata, ha ricominciato a seguirla e, durante uno dei suoi appostamenti, ha assistito a una discussione tra lei e Aldo. A quel punto, Diego è uscito dalla macchina e si è precipitato sull'uomo, aggredendolo con un pugno.

Durante la puntata di oggi, dopo il pesante litigio con l'avvocato Leone, Diego andrà a sfogarsi con suo padre. Per Raffaele ricominceranno quindi le preoccupazioni che sembravano essersi appianate negli ultimi tempi.

Giordano pensava che la storia di Beatrice fosse stata superata, ma si accorgerà ben presto che non sarà affatto così e sarà molto in ansia per suo figlio. Presto Diego potrebbe trovarsi in un guaio davvero serio, a causa della sua ossessione per la Lucenti.

Nella puntata di lunedì 14 ottobre, inoltre, Alice avrà delle difficoltà con Andrea. La ragazzina, tornata a Napoli per la morte di Arturo, troverà un padre distratto e questo la ferirà.

Per Arianna e Andrea arriverà una bella notizia che la coppia aspettava da tanto tempo e potrebbe far tornare loro il sorriso perso, a causa del trasferimento di Mia: sono finalmente idonei all'adozione.

Upas, puntata del 14 ottobre: Andrea e Arianna risultano idonei all'adozione

Pergolesi però non coinvolgerà sua figlia Alice nella sua gioia e questo deluderà molto la ragazzina, che era tornata desiderosa di trascorrere un po' di tempo con suo padre.

Inoltre, nell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda questa sera, Vittorio sarà alle prese con sua madre. Al pensiero di Alex che è andata via senza una ragione apparente e la difficoltà di concentrazione sul lavoro in radio, si aggiungerà Assunta. La donna cercherà di intromettersi nella vita del figlio, già stressato per i problemi di questo periodo.