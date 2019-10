Rai 3 trasmetterà oggi 24 ottobre una nuova avvincente puntata di Un posto al sole, ampiamente concentrata sulla difficile situazione nella quale verrà a trovarsi Diego. Dopo essersi confrontato con Eugenio e con Niko, il giovane Giordano ha seguito il loro consiglio, decidendo di andare alla Polizia per raccontare la sua versione dei fatti. Ma riuscirà a dimostrare la sua innocenza durante il confronto con Giovanna Landolfi?

Nella puntata odierna si parlerà ancora della relazione di Marina e Fabrizio, che procederà nel migliore dei modi nonostante i segreti riguardanti la famiglia Rosato. Spazio, infine, alle nuove complicazioni tra Cerruti e il dottor Sarti, dopo che quest'ultimo ha sorpreso l'amico in atteggiamenti compromettenti con Michele.

Un posto al sole anticipazioni: si complica la posizione di Diego

Diego non ricorda nulla della notte in cui Aldo Leone è stato investito ma, in seguito al faccia a faccia con Eugenio Nicotera, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti alla Polizia.

Sarà proprio questo il punto di partenza della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 ottobre a partire dalle ore 20:45. In essa, il giovane Giordano si appresterà a deporre al commissariato mentre Raffaele avrà qualcosa da ridire sulla sua decisione di costituirsi. Purtroppo, il confronto con Giovanna Landolfi sarà destinato ad arrivare a poche ore di distanza dalla testimonianza di Beatrice, che ha già messo in guardia l'investigatrice in merito ai rapporti tesi tra Aldo e Diego.

Per quest'ultimo, quindi, le cose potrebbero mettersi male fin dall'inizio. Proprio lui, dunque, potrebbe finire subito nella lista dei principali sospettati per il tentato omicidio ai danni dell'avvocato.

Trame Un posto al sole oggi: Fabrizio e Marina sempre più uniti

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata odierna, si tornerà a parlare di Fabrizio e Marina, sempre più uniti nonostante i segreti riguardanti l'omicidio Rosato.

Sebbene Sebastiano continui a fare pressione affinché il nipote si allontani dall'imprenditrice, lui non sembrerà disposto a fare un passo indietro. Al contrario: avrà in mentre di organizzare un viaggio insieme alla donna! In un appuntamento ricco di emozioni, la parola passerà anche a Cerruti e al suo rapporto con il dottor Sarti. Quest'ultimo ha sorpreso l'amico senza la camicia mentre era intento a mostrare i suoi tatuaggi a Michele al Comando di Polizia.

Subito ha frainteso la situazione e questa sera Salvatore avrà il difficile compito di provare a chiarire l'equivoco. Non solo: il problema dei tatuaggi dovrà essere risolto una volta per tutte.