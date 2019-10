Rai 3 trasmetterà oggi 31 ottobre una nuova puntata di Un posto al sole, la longeva soap italiana in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. L'attesa per conoscere l'esito della dichiarazione di Aldo Leone è molto alta, considerando che Giovanna Landolfi si è recata da lui per la sua prima deposizione dopo il risveglio dal coma. Ma davvero l'avvocato conoscerà l'identità del suo attentatore?

La parola passerà anche a Filippo Sartori, che rientrerà a Napoli dopo un breve periodo trascorso a Tenerife per lavoro. Il figlio di Roberto si appresterà, quindi, a rivedere la moglie Serena, con la quale stava vivendo un periodo di crisi prima della partenza. Nel giorno di Halloween, Vittorio continuerà a sperare di salvare il rapporto con Alex e il suo sogno potrebbe ricevere un aiuto inatteso.

Un posto al sole anticipazioni: Delia continua a tenere Beatrice lontana

La puntata di Un posto al sole di ieri 30 ottobre si è conclusa con il risveglio di Aldo Leone e l'arrivo di Giovanna Landolfi, desiderosa di conoscere la versione dei fatti dell'avvocato. Quest'ultimo è apparso abbastanza confuso davanti alle domande dell'ispettore e solo nell'appuntamento odierno scopriremo se ha avuto modo di vedere l'identità della persona che lo ha investito.

Secondo i fan della soap, però, lui potrebbe decidere di tacere per salvare la moglie o, ancor più, il figlio Jacopo da una lunga condanna. In attesa di conoscere gli sviluppi del caso, tenuto top secret dalle anticipazioni ufficiali, Raffaele continuerà ad essere in gran pena per le sorti di Diego, faticando a trovare il sostegno nella propria famiglia. Delia, invece, sarà decisa a tenere lontana Beatrice da Aldo.

Trame oggi Un posto al sole: Filippo si prepara a rivedere Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 31 ottobre si concentreranno anche su altri abitanti di Palazzo Palladini. Per qualche giorno, Serena e Filippo sono stati assenti dalle trame della soap partenopea ma questa sera il figlio di Roberto rientrerà dal viaggio di lavoro a Tenerife. Si preparerà, perciò, a rivedere Serena per capire se la loro crisi potrà essere in qualche modo superata.

La stranezza del rampollo Sartori, però, apparirà evidente fin da subito! Nell'appuntamento di questa sera si tornerà a parlare di Vittorio, che ieri aveva riprovato a contattare Alex anche se lei aveva poi bloccato il contatto. Le speranze del figlio di Guido di salvare il rapporto con la sua ex fidanzata, comunque, non verranno meno soprattutto quando il giovane riceverà aiuto da una persona inaspettata.

E chissà che la notte di Halloween non porti degli importanti sviluppi in questo rapporto.