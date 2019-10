Saranno puntate da non perdere quelle che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire su Rai 3 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre. In tali giorni, infatti, l'ossessione di Diego per Beatrice potrebbe prendere una piega inaspettata nonostante la giovane avvocatessa chieda al suo ex di stare lontano dalla sua vita. Aldo Leone verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale: il figlio di Raffaele sarà in qualche modo coinvolto nell'accaduto?

Le trame settimanali si concentreranno anche su una novità relativa ad Andrea e Arianna, che otterranno l'idoneità per l'adozione. Ma il fatto causerà una reazione inaspettata in Alice, che si sentirà messa da parte dal padre proprio nei giorni del suo breve ritorno a Napoli. Spazio anche a Cerruti, che dovrà fare i conti con una brutta sorpresa relativa al dottor Sarti.

Un posto al sole anticipazioni: Diego Leone in ospedale

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 ottobre si aprono con la rabbia di Diego, che interverrà durante una discussione tra Beatrice e Aldo.

Il giovane Giordano si sfogherà poi con Raffaele, che non potrà fare a meno di preoccuparsi per lo strano comportamento del figlio. Successivamente, la Lucenti metterà le cose in chiaro con il suo ex, chiedendogli di non intromettersi più nella sua vita. Aldo, sempre più in crisi con la moglie, darà a Beatrice una notizia inaspettata che potrebbe essere motivo di grandi cambiamenti per loro. Ma il loro confronto, poco dopo, prenderà una piega drammatica.

Sebbene gli spoiler ufficiali non specifichino di cosa si tratti, sarà bene non perdere di vista la puntata di mercoledì 16 ottobre durante la quale Leone sarà ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Al suo capezzale correrà subito Delia, che verrà supportata dall'amico Eugenio, e si presenterà anche Beatrice, pur cercando di non dare sull'occhio. E proprio la giovane avvocatessa finirà per essere umiliata pubblicamente.

Upas trame: Andrea potrà adottare un bambino

Proseguendo con le interessanti anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, Raffaele non riuscirà a mettersi in contatto con Diego e nutrirà una forte preoccupazioni per le sorti del figlio. Successivamente, quest'ultimo dovrà rispondere alle domande del padre e comincerà a dubitare seriamente di se stesso. Alice, rientrata a Napoli per qualche giorno insieme alla madre, penserà di poter trascorrere del tempo insieme ad Andrea ma resterà sorpresa dal suo strano comportamento.

Poco dopo, scoprirà che lui ha ricevuto l'idoneità per procedere con l'adozione e la notizia la deluderà, dato che si sentirà esclusa da una simile importante decisione. Sarà compito di Marina correre ai ripari, ricordando ad Andrea i suoi doveri di padre nei confronti di Alice. Vittorio continuerà ad essere sotto tono alla radio e Anita tenterà di sollecitarlo, affinché torni a concentrarsi sul lavoro.

Cerruti sarà entusiasta all'idea di uscire con il dottor Sarti ma la sua insicurezza rischierà di compromettere il loro nascente rapporto.