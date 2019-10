Nelle prossime puntate della soap Un Posto al Sole, vedremo Vittorio al centro dell'attenzione, già protagonista negli episodi precedenti per via della storia d'amore finita male con Alex.

In realtà Vittorio ha tradito la ragazza preferndo Anita a lei, la quale ha deciso di lasciarlo senza fornirgli alcuna spiegazione, prendendo inoltre la decisione di lasciare palazzo Palladini. Tuttavia, Vittorio faticherà ad accettare la questione, e inizierà a senire la sua mancanza.

Arriverà inoltre a chiedere aiuto ad Anita, che cercherà in tutti i modi di rincuorarlo.

Per quanto riguarda Beatrice, cercherà di tenere lontano Diego dalla sua vita, ciò nonostante, l'uomo sarà sempre più ostinato a conquistarla. Nel frattempo Aldo, a causa di un incidente, finirà ricoverato all'ospedale in condizioni critiche. Infine Cerruti, del tutto insicuro, rischierà di lasciarsi scappare la possibilità di vivere un nuovo sentimento.

Spoiler UPAS: Anita cercherà di aiutare Vittorio

Nel corso delle puntate precedenti di Un posto al sole, Vittorio ha tradito con Anita la sua fidanzata Alex, la quale ha scoperto tutto. La ragazza, affranta, ha deciso dunque di mollare Vittorio senza dirgli perchè. Inoltre, ha preso la decisione di lasciare palazzo Palladini assieme alla sorella Mia, anche se la piccola non è della stessa opinione della sorella maggiore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

In ogni caso, Vittorio non accetterà di essere stato lasciato dalla ragazza, e inizierà a sentire la sua mancanza. Il giovane Del Bue inoltre, avrà uno scontro con Assunta per via della sua eccessiva invadenza, arrivando ad avere risultati negativi sul lavoro. Proverà dunque a chiedere aiuto ad Anita per cercare di risolvere l'intera faccenda.

Anticipazioni UPAS: Diego pedinerà Beatrice

La situazione per Diego,nizierà a diventare più complicata: l'uomo si scontrerà con Aldo Leone per via di Beatrice, che deciderà di allontanare Giordano in quanto troppo invasivo.

Ciò nonostante l'uomo non ne vorrà sapere di lasciare la donna in pace, e sarà sempre più ostinato. Infatti, deciderà di pedinare la donna ma all'improvviso avrà un'incontro con Aldo Leone che deciderà di difendere Beatrice, scontrandosi con Giordano.

A questo punto, Aldo verrà gravemente ferito da Diego e la situazione peggiorerà quando Leone verrà ricoverato d'urgenza all'ospedale in quanto verrà investito da un'auto in corsa, che lo ferisce gravemente.

Nel frattempo, Delia si precipita in ospedale e riceve il supporto di Eugenio, mentre Beatrice dovrà subire una penosa mortificazione. Infine, Salvatore è al settimo cielo per via di un romantico pranzo con il dottor Sarti, ma le cose potrebbero prendere una direzione sbagliata in quanto, a causa della sua insicurezza, potrebbe lasciarsi sfuggire una grande opportunità.