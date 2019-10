Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, di cui la prossima settimana andranno in onda dei nuovi episodi ricchi di novità e colpi di scena. Le anticipazioni sulle puntate in onda fino a venerdì 11 ottobre su Rai 3, rivelano che i riflettori saranno puntati su Guido e Mariella, i quali stanno vivendo un periodo molto felice della loro storia d'amore. Tuttavia questa armonia di coppia verrà in parte spazzata via nel momento in cui scoprono che l'ex fidanzata di Guido, Cinzia sta nascondendo un segreto.

Un posto al sole, le anticipazioni 7-11 ottobre: Guido e Mariella indagano sul segreto di Cinzia

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che Guido e Mariella si sono finalmente ritrovati e assieme stanno crescendo il piccolo Lollo.

L'unica cosa che continua a creare forti tensioni tra i due sarà Cinzia. L'ex moglie di Guido, infatti, non paga da mesi l'affitto della casa di Del Bue e ovviamente Mariella non capisce perché lui non prenda in mano le redini della situazione e si rechi così da un avvocato per risolverla definitivamente.

Guido, però, non vuole mettere in mezzo gli avvocati perché sa che la sua ex sta ancora soffrendo per la fine della loro storia e che si trova in un periodo di forte depressione.

Guido, quindi, non se la sente di infierire sulla donna anche se alla fine vedremo che Mariella riuscirà a fargli cambiare idea.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 ottobre 2019, infatti, rivelano che i due decideranno di recarsi insieme a casa dell'ex inquilina morosa. Ma una volta arrivati, faranno una scoperta: i due, infatti, si renderanno conto del fatto che Cinzia sta nascondendo loro un segreto. E la situazione finirà per complicarsi ulteriormente.

Mia in crisi e Alex si trova in difficoltà

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3 vedremo che Mina entrerà in crisi perché non vuole tornare di nuovo nelle vecchia casa, dopo che lei e Alex hanno scelto di andare via definitivamente. Una situazione molto complicata che metterà in difficoltà anche la stessa Alex.

Intanto Marina si scontra duramente con la famiglia di Fabrizio Rosato che non accetta la relazione tra in due: peccato, però, che questi contrasti non facciano altro che rafforzare il loro sentimento.

Occhi puntati anche su Diego che farà un incontro del tutto inaspettato al Caffè Vulcano e ricorda degli avvenimenti dolori riguardanti il suo passato. Susanna, invece, riceverà una bella sorpresa da parte di Niko e Ugo. Renato, intanto, riesce a riavvicinarsi a Nadia ma le cose non vanno come lui sperava.