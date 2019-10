La soap Un posto al sole tornerà oggi 28 ottobre su Rai 3, dopo l'interruzione del weekend. Si ripartirà, inevitabilmente, dagli esiti delle verifiche effettuate sull'auto di Diego Giordano, principale sospettato del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Almeno per i primi giorni della settimana non ci saranno buone notizie per il figlio di Raffaele, che continuerà a restare in carcere. Anche se riaffioreranno in lui dei vaghi ricordi sulla tragica notte dell'incidente, ciò non basterà per predisporre gli arresti domiciliari.

Ma le prime vere novità degne di nota arriveranno la settimana successiva, ovvero nelle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. In tale periodo, infatti, Raffaele chiederà a Franco di aiutarlo a trovare le prove dell'innocenza di Diego. Il marito di Angela non ci metterà molto a rivolgere la sua attenzione verso una persona mai presa in considerazione fino a ora: il padre di Maurizio. Niko, invece, comincerà a pensare che Delia possa non essere completamente estranea a quanto accaduto.

Un posto al sole anticipazioni: Raffaele chiede l'aiuto di Franco

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 4 all'8 novembre, Raffaele sarà ancora spaesato per l'arresto di Diego e non saprà come aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Sarà allora che gli verrà in mente di rivolgersi a Franco, sempre molto attivo quanto si tratta d'indagare su casi irrisolti.

Boschi non si tirerà indietro e individuerà fin da subito un possibile colpevole su cui indagare: il padre di Maurizio. Mentre Niko e Ugo elaboreranno la loro strategia difensiva con il giovane Giordano, le ricerche del marito di Angela, purtroppo, sembreranno ad arrivare a un punto morto. Non solo: l'uomo non farà i conti con le conseguenze delle sue azioni, che potrebbero arrivare molto presto.

Spoiler Un posto al sole: Niko sospetta di Delia

Fin dall'inizio del filone narrativo, relativo al ferimento di Aldo Leone, molti telespettatori di Un posto al sole si sono detti certi dell'innocenza di Diego Giordano.

I principali sospetti, stando ai tanti commenti presenti nei social network, sono caduti su Delia e Jacopo Leone (moglie e figlio di Aldo) oltre che su Fabrizio Rosato. Le anticipazioni della soap partenopea relative alle puntate dal 4 all'8 novembre potrebbero confermare il possibile ruolo della moglie dell'avvocato. Sarà Niko a pensarla così, convincendosi del fatto che la donna stia nascondendo qualcosa sul marito.

Nel frattempo, però, la svolta sembrerà ormai prossima, presentando una verità amara e inaspettata. Non solo: Raffaele avrà il suo bel da fare a convincere Diego, ancora in carcere, della correttezza della strategia difensiva elaborata dai suoi avvocati.