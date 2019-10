Colpi di scena in arrivo per tutti i fan della soap opera Un posto al sole che va in onda con grande successo di ascolti nell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni di queste ore rivelano che molto presto assisteremo all'addio di uno dei personaggi simbolo della soap: parliamo di Andrea, interpretato dall'attore Davide Devenuto. Intervistato dal settimanale 'F' è stato proprio Davide a confermare che lascerà la soap opera di Rai 3 ritenendo che il suo personaggio abbia dato tutto dopo 16 anni di set a Napoli: 'In ogni caso girerò fino a gennaio'.

L'addio di Andrea, Davide Devenuto: 'Mi identificavo nel suo personaggio'

Nel dettaglio, infatti, Davide ha dichiarato che dal prossimo gennaio 2020 lascerà il set di Un posto al sole e quindi i suoi fan non lo vedranno più nei panni di Andrea che attualmente ricopre il ruolo di chef al Caffè Vulcano. Un personaggio che ha fatto appassionare il pubblico da casa ma che tuttavia in questi anni, secondo quanto dichiarato da Andrea alla rivista 'F' avrebbe dato tutto alla soap.

Devenuto ha dichiarato che in quest'ultimo periodo si era reso conto che la parte piacevole del suo lavoro si era ormai esaurita e che doveva fare sempre tutto di corsa. "Rimangono la fatica, le frustrazioni" - ha dichiarato Davide. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che a partire dal nuovo anno non ci sarà più tra i protagonisti dell'amata soap italiana che ogni sera appassiona una media di oltre 1,6 milioni di fedelissimi spettatori.

L'attore ha dichiarato di aver maturato questa decisione anche perché in questi anni ha capito di essersi identificato tantissimo con Andrea al punto da pensare che a volte, insieme al copione, avrebbero dovuto fornirgli anche uno psicologo.

Gli spoiler della prossima settimana di Upas: Andrea trascura sua figlia Alice

Per l'attore si apriranno delle nuove strade, complice anche il grande successo che ha ottenuto in queste settimane con la fiction Rosy Abate 2 dove vestiva i panni del perfido Costello, nemico giurato dell'ex mafiosa siciliana.

In attesa di assistere alla scena dell'addio di Andrea alla soap, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, dal 14 al 18 ottobre 2019, rivelano che Alice tornerà a Napoli per qualche giorno per trascorrere del tempo proprio con suo padre (Andrea).

Peccato, però, che quest'ultimo abbia la testa altrove: il ragazzo, infatti, è troppo preso dalla notizia dell'idoneità all'adozione per lui e Arianna e per questo motivo metterà da parte la piccola Alice.

Marina, quando si accorgerà di quello che sta accadendo deciderà di parlarne subito con Andrea così da poter 'correggere il tiro'.