La puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 15 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, scatenando accese discussioni nei social network. Una macchina ha investito Aldo Leone sotto l'appartamento di Beatrice. Tutto fa pensare al possibile coinvolgimento di Diego Giordano, sempre più ossessionato dalla sua ex fidanzata. Ma davvero è stato lui? La vicenda è così scontata? Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:45.

In esso, Aldo verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale e al suo capezzale correrà subito la moglie Delia. Beatrice si troverà costretta a mettersi in un angolo, nonostante poche ore prime il collega le abbia espresso il desiderio di rendere ufficiale la loro storia. Stasera si parlerà anche della reazione di Alice alla notizia della possibile adozione del padre, oltre che di una novità riguardante Cerruti.

Un posto al sole anticipazioni: Aldo lotta tra la vita e la morte

Un'automobile ha investito Aldo Leone dopo il suo incontro con Beatrice. Ma l'identità del conducente resta avvolta nel mistero, lasciando aperta ogni pista. Le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 16 ottobre segnalano che l'avvocato si troverà in ospedale, costretto a lottare tra la vita e la morte a causa delle gravi ferite riportate.

Beatrice sarà in pena, restando in clinica per ricevere notizie, ma sarà costretta a rimanere in un angolo, senza dare nell'occhio. Diverso sarà il comportamento di Delia che correrà dal marito, trovando il supporto di Eugenio Nicotera. La donna sembrerà sconvolta per la notizia, anche se sui social network i fan di Upas non escludono che proprio lei abbia investito Aldo, dopo avere scoperto la sua ennesima scappatella.

Nel frattempo Raffaele sarà molto preoccupato per Diego e cercherà ripetutamente di contattarlo al telefono senza però ottenere nessun risultato degno di nota.

Trame Un posto al sole 16 ottobre: Alice se la prende con Mia

Insieme alle emozioni legate all'incidente di Leone, le anticipazioni di Un posto al sole di oggi si concentrano sulle novità riguardanti Andrea e Arianna. La coppia ha ottenuto i documenti dell'idoneità all'adozione ma, fin dall'inizio, Alice ha dimostrato di non essere affatto felice di questa notizia.

Anche stasera la figlia di Elena cercherà di coltivare il rapporto con il padre ma si sentirà esclusa a causa del suo desiderio di adottare un bambino. E a farne le spese, sarà la piccola Mia Parisi. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato anche da un divertente siparietto riguardante Cerruti, entusiasta per il pranzo con il dottor Sarti. Ma un imprevisto potrebbe deludere le sue aspettative.