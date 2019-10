Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulle nuove puntate che vedremo in onda fino a venerdì 1° novembre 2019 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno a che fare con la delicata situazione in cui si trova Diego, il quale verrà difeso da Niko. E poi ancora occhi puntati su Giulia, la quale non riesce a togliersi dalla testa Denis ma questa settimana riceverà una proposta 'indecente' che potrebbe portarla a cambiare pagina della sua vita.

Un posto al sole, gli spoiler dal 28 ottobre al 1° novembre: Raffaele è molto preoccupato per Diego

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 1° novembre rivelano che Niko deciderà di prendere in mano le redini del caso che riguarda Diego, il quale è stato accusato di essere il responsabile dell'incidente avvenuto ai danni di Aldo, il quale poteva costargli molto caro.

La situazione di Diego, però resta ancora molto preoccupante e in particolar modo vedremo che suo padre Raffaele ammetterà di avere quasi timore dei risultati delle indagini che verranno fatte sull'automobile del figlio, i quali potrebbero rendere la situazione ancora più complicata. Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Diego ricorderà improvvisamente una misteriosa figura che è apparsa al Caffè Vulcano poco prima dell'incidente e decide di parlarne subito con gli avvocati.

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 1° novembre 2019, inoltre, rivelano che Giulia continua ad essere in crisi. La donna, infatti, non riesce a togliersi di testa Denis e alla sua proposta di avere una relazione aperta. È indignata e vorrebbe chiudere definitivamente con lui, ma proprio non riesce a stoppare questa relazione. Giulia continua a seguirlo e 'spiarlo' sui social proprio come se fosse un'adolescente alle prese con il primo amore.

Giulia soffre per amore: sua figlia Angela cerca di farla distrarre

Ecco allora che sua figlia Angela deciderà di dare una mano a sua mamma, cercando di trovare un modo per tirarle su il morale e così avanza una proposta bizzarra. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, infatti, rivelano che Angela proporrà alla mamma di iniziare un corso di ballo swing. Sulle prime Giulia non ne vuole sapere, poi però verrà contagiata dall'entusiasmo della figlia e finirà per accettare.

Basteranno un paio d'ore spensierate a farle dimenticare le preoccupazioni e le sue pene d'amore? Lo scopriremo nei prossimi episodi della storica soap opera di Rai 3.