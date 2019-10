Lunedì 21 ottobre riparte una nuova settimana in compagnia degli episodi della soap opera Una vita. Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta la serie andrà in onda tutti i giorni su Canale 5 e poi in prime time su Rete 4. Occhi puntati su Aldey che deciderà di vendere i cimeli che sono appartenuti alla sua famiglia, ma la vendita sarà decisamente più difficile del previsto dato che nessuno dei suoi vicini sembra volerli comperare: in suo aiuto, però, arriverà Lucia che riuscirà a dargli una mano.

Una Vita, Rosina rivela che la Escolano è figlia di Maximiliano

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita fino al 27 ottobre, inoltre, rivelano che Leonor prenderà una decisione importante.

Vuole rivelare a tutti i suoi vicini di casa che Casilda è sua sorella ma proprio quando sta sul punto di confessare la verità ecco che in pasticceria arriverà Rosina la quale rivelerà a tutti che la Escolano è figlia di Maximiliano.

Occhi puntati anche su Samuel e Lucia che riusciranno ad organizzarsi per una cena romantica ma il tutto verrà rovinato da padre Telmo che interromperà il loro incontro.

Lucia perderà le staffe perché intuirà che dietro ci sia lo zampino di Celia. La ragazza finisce per confessare alla cugina di essere la figlia dei Marchesi De Valmez.

Rosina e Leonor, invece, cercheranno di fare il possibile per rendere Casilda una signorina anche se la ragazza fa fatica ad adattarsi a questo nuovo ruolo. Inoltre vedremo che Rosina le proibirà di continuare a lavorare per lei al fine di evitare che qualcuno possa mettere in giro delle maldicenze.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda fino al 27 ottobre su Canale 5, inoltre, rivelano che Telmo deciderà di sottrarre ad Espineira una copia del testamento e cercherà di parlare con Lucia per metterla in guardia dalle reali intenzioni che ha Samuel Alday.

Telmo fa arrabbiare Lucia

Il colpo di scena di questa nuova settimana arriverà anche quando il quartiere rimarrà letteralmente sconvolto dalla notizia apparsa sui giornali sui marchesi de Valmez.

Nello specifico verrà svelata tutta sulla famiglia ed, in particolar modo, su Lucia. Celia, intanto, deciderà di incalzare la congiunta affinché compia un atto pubblico di rinuncia all'eredità.

Intanto tra Casilda e Rosina tornerà nuovamente il sereno: vedremo, infatti, che le due donne faranno pace e che la ragazza inizierà a vivere in casa Hidalgo come una vera e propria signora. Grazie alla rendita che le inizierà a dare Rosina, Casilda comincerà a comperare dei regali per le altre domestiche.

Lucia, invece, inizierà ad essere in crisi e non riuscirà a fidarsi più nemmeno di Samuel.