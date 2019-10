Buone e cattive notizie si alterneranno per Susana nelle puntate spagnole di Una vita. La sarta, infatti, ritroverà l'amore dopo anni in cui ha vestito il lutto ma, fin dall'inizio, dovrà fare i conti con una serie di ostacoli per la sua felicità. L'uomo che le ruberà il cuore sarà Armando, un diplomatico che arriverà ad Acacias 38 e che, fin dall'inizio, nutrirà dell'interesse per la madre di Simon.

Ma proprio quanto tra loro arriverà il momento del lieto fine, un incarico assegnato dal re in persona rischierà di mettere la parola fine alla relazione appena nata. Susana penserà di essere destinata alla solitudine ma non farà i conti con i sinceri sentimenti del suo spasimante, il quale le farà una proposta che lei non potrà rifiutare.

Una Vita anticipazioni spagnole: Susana sconvolta dalla partenza di Armando

Secondo quanto riportano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Armando chiederà a Liberto il permesso di corteggiare Susana e la coppia inizierà a frequentarsi ufficialmente.

Sarà allora che il diplomatico sembrerà strano agli occhi della sarta e successivamente ne spiegherà il motivo, raccontandole di avere ricevuto un telegramma dal re Alfonso XIII. Il sovrano gli ha affidato una missione diplomatica all'estero, motivo per cui sarà costretto a partire e a restare lontano dalla Spagna per molto tempo. Davanti a tale notizia Susana, che aveva assaporato il sapore della felicità, sparirà dal quartiere, causando l'apprensione dei suoi cari.

Tornerà dopo qualche ora, dicendo ad Armando di avere riflettuto sulla loro storia: lui dovrà seguire la richiesta del re! La partenza del diplomatico avverrà senza un saluto tanto che Susana sprofonderà in un forte nervosismo.

Trame spagnole Una Vita: la sorprendente proposta di Armando

Nei giorni successivi all'addio di Armando, Susana sarà agitata e nervosa, risultando quasi insopportabile ai vicini di casa.

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita segnalano, però, una nuova sorpresa. Proprio quando non sembrerà esserci futuro per la sarta e il diplomatico, lui si ripresenterà ad Acacias 38, spiegandole la ragione della sua repentina partenza: è corso dal re per chiedergli l'autorizzazione a portarla con sé durante il viaggio. La risposta è stata affermativa, motivo per cui Armando condividerà con la sarta la richiesta di andare via insieme.

Sarà a questo punto, però, che la zia di Liberto detterà la sua condizione: accompagnerà il suo amato ovunque lui voglia, ma prima dovranno diventare ufficialmente marito e moglie! Solo nelle puntate di inizio novembre verrà svelata la risposta dell'uomo. Dovesse essere affermativa, essa potrebbe sancire l'addio di Susana dalle trame di Una Vita.