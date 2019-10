Le tragedie sono una costante nelle trame di Una vita e non ne saranno escluse le prossime puntate italiane, che sanciranno l'uscita di scena di diversi personaggi principali. Tra di essi, oltre a Trini e Celia, ci sarà anche l'attuale villain della telenovela ovvero Samuel Alday. Nelle attuali vicende, il fratello di Diego è concentrato sull'eredità di Lucia, convinto che solo il matrimonio con la ricca ragazza potrà permettergli di saldare i suoi debiti con un usuraio.

Ma, in futuro, il terribile individuo riuscirà finalmente a trovare il vero amore anche se riuscirà a mettersi di nuovo nei guai a causa del passato complicato della donna che conquisterà il suo cuore. Lei sarà Genoveva Salmeron ma, per salvarla da morte certa, sarà proprio Samuel ad avere la peggio.

Una Vita anticipazioni: Samuel ha bisogno di denaro

Le anticipazioni di Una Vita rendono noto che Samuel si innamorerà di una donna, ancora non nota ai telespettatori italiani.

Sarà necessario attendere un salto temporale di dieci anni per vedere il rampollo Alday finalmente felice al fianco di una persona che ricambierà i suoi sentimenti. Lei sarà Genoveva, la seconda moglie di Samuel che sarà portatrice di un passato difficile. Si tratterà, infatti, di una ex meretrice che dovrà pagare il suo vecchio protettore Cristobal per essere libera da qualsiasi legame con quel modo.

Sarà a questo punto che partirà la corsa per la ricerca della grossa cifra di cui i coniugi Alday avranno bisogno. Samuel tenterà di chiedere un prestito agli altri abitanti d Acacias 38 ma nessuno gli tenderà una mano. Cristobal si presenterà nel quartiere per riprendersi di nuovo Genoveva e costringerla a riprendere il suo vecchio mestiere e sarà a quel punto che avverrà il terribile epilogo.

Trame Una Vita: Samuel muore al posto di Genoveva

Non potendo pagare il debito con Cristobal, nelle prossime puntate di Una Vita Samuel e Genoveva tenteranno una fuga disperata ma sarà troppo tardi.

Il crudele individuo si presenterà davanti a loro e sparerà in direzione della Salmeron. L'Alday, a quel punto, le farà scudo con il proprio corpo e sarà lui ad avere la peggio. Il ricovero urgente in ospedale risulterà vano e, poco dopo, il fratello di Diego morirà, lasciando la moglie sola e disperata. La donna comincerà a provare una forte rabbia contro gli abitanti di Acacias 38, colpevoli di non avere aiutato lei e Samuel quando ne avevano avuto bisogno.

Per tale ragione, elaborerà un piano di vendetta che la porterà a trovare una pericolosa alleanza con Ursula, a sua volta pronta a fare del male ai propri vicini di casa. A farne le spese saranno soprattutto Rosina e Liberto, che arriveranno a pochi passi dalla fine del loro matrimonio.