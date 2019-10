Si comincia una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne e, come d'abitudine, la puntata del lunedì pomeriggio sarà dedicata al Trono Over. Oggi 28 ottobre, in particolare, verrà concesso ampio spazio a Gemma Galgani e al suo complicato rapporto con Jean Pierre. La dama apprenderà delle brutte notizie sul cavaliere che continuerà ad avere contatti telefonici con Antonella, dando il suo numero di telefono anche ad un'altra signora.

In studio siederanno ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante quest'ultimo avesse dichiarato espressamente di non voler partecipare più al programma. E fin dalle prime battute del faccia a faccia con la sua ex fidanzata, chiarirà il proprio desiderio di far andare bene il loro complicato rapporto.

Uomini e donne oggi: Gemma ammette di provare qualcosa per Jean Pierre

Il sito Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata del Trono Over di oggi 28 ottobre.

In essa, Tina Cipollari controllerà il suo peso e apparirà decisamente soddisfatta per avere perso ancora qualche chilo. Si passerà poi a Gemma Galgani che raggiungerà Jean Pierre nel suo albergo per un confronto con lui. Sarà qui che pretenderà giustificazioni sulla sua decisione di avviare la conoscenza con Antonella. La torinese chiederà: "Perché l'hai fatta entrare quella signora? Tu ancora non ti sei reso conto che provo qualcosa per te?" La parola, in studio, passerà alla stessa Antonella, che confesserà di avere avuto contatti telefonici con il cavaliere negli ultimi giorni: "Quando ero al telefono con Jean Pierre, spesso chiamava Gemma però lui continuava la telefonata con me".

La Galgani non potrà fare a meno di obiettare: "Quanto duravano le tue telefonate?" Antonella: "Più di un'ora". Gemma: "Le mie, anche più di due". La neo-dama del Trono Over spiegherà, inoltre, di avere già un accordo per andare a cena con Jean Pierre. Ma, stando a quanto riporta il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 17 ottobre, le brutte notizie non finiranno qui dato che il cavaliere darà il suo numero di telefono anche ad un'altra signora.

Trono Over anticipazioni: Ida e Riccardo tornano in studio

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, Riccardo Guarnieri cambierà idea sulla sua partecipazione al programma. La scorsa settimana aveva rivelato di non voler più tornare, dopo avere ascoltato la deludente confessione di Ida Platano sui suoi sentimenti. Nel video pubblicato da WittyTv, si vede, però, la coppia sedere nuovamente al centro dello studio, davanti allo sguardo perplesso di Armando Incarnato.

Riccardo metterà le cose in chiaro con la sua ex fidanzata: "Voglio che comunque le cose vadano nel modo giusto". Il colpo di scena per la dama e il cavaliere potrebbe dunque essere in agguato. Come segnala 'il Vicolo delle News', infatti, tra loro c'è stato un incontro al termine della precedente registrazione del Trono Over.