Il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 16 ottobre su Canale 5 per quella che dovrebbe essere la terza e ultima puntata settimanale dedicata a dame e cavalieri. Archiviate le emozioni per la lettera scritta da Riccardo Guarnieri a Ida Platano, con tutte le conseguenze del caso, l'appuntamento odierno sarà ampiamente dedicato alla sfilata intitolata 'Uomo seducente'. Saranno dunque i cavalieri a presentarsi sulla passerella, ottenendo i giudizi delle dame.

L'occasione sarà perfetta per nuove discussioni in studio, che avranno come protagoniste Roberta, Gemma e Barbara, e per le ulteriori dichiarazioni di Armando Incarnato, ancora deluso per quanto accaduto poco prima con Ida Platano.

Uomini e donne oggi: Riccardo ottiene un '10' da Ida

Il portale Witty Tv ha diffuso alcune immagini di anticipazioni relative alla puntata di Uomini e donne che verrà trasmessa oggi 16 ottobre, a partire dalle ore 14:45.

Si partirà dalla presentazione di un cavaliere, che siederà al centro dello studio per conoscere Veronica. Maria De Filippi le chiederà di prendere una decisione in merito all'interesse per il nuovo arrivato. Si passerà poi alla sfilata vera e propria che, dopo diverse puntate in cui è stata dedicata alle dame, passerà la parola ai cavalieri. Il titolo dell'evento sarà, infatti, 'Uomo seducente' e vedrà la partecipazione di Riccardo Guarnieri che mostrerà un fisico mozzafiato.

Ida Platano darà al suo ex fidanzato un rotondo '10' come raccontato dal Vicolo delle News nel resoconto relativo alla registrazione dello scorso 1° ottobre. Altre dame saranno più severe con lui, con voti e giudizi negativi nei confronti del tarantino.

Trono Over, anticipazioni 16 ottobre: Armando cambia idea e sfila

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, dopo Riccardo Guarnieri scenderanno in passerella Enzo, Jean Pierre e Marco che otterranno giudizi abbastanza discordanti.

Quest'ultimo riceverà un '2' da Tina Cipollari e uno '0' da Barbara De Santi. Come riportato dal portale Witty Tv, l'insegnante aggiungerà: 'Perché dobbiamo essere affascinati da te?'. Dopo un battibecco tra Riccardo e Debora, verrà interpellato Armando Incarnato al quale verranno chieste le ragioni della sua assenza alla sfilata. Il cavaliere chiamerà in causa quanto accaduto poco prima con Riccardo e Ida, dicendosi troppo amareggiato per mettersi alla prova.

Alla fine, sollecitato dalle altre signore del parterre, il napoletano cambierà idea e deciderà di presentarsi in passerella, non prima dell'ennesimo botta e risposta con Barbara De Santi. La sfilata, questa volta, si concluderà senza l'annuncio di un vincitore a causa della mancanza di tempo.