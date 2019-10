Mercoledì 23 ottobre si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni diffuse in queste ore sulla pagina Instagram del reality show rivelano che ci sarà spazio per un nuovo appuntamento dedicato al trono over che poi nelle ultime due puntate di questa settimana di programmazione cederà spazio al trono classico.

Occhi puntati soprattutto sulla sfilata che vedrà protagoniste le dame del parterre del trono over, le quali saranno chiamate ad 'esibirsi' in pigiama da notte.

Uomini e donne, gli spoiler del 23 ottobre: le dame del trono over sfilano in pigiama

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che vedremo in onda questo mercoledì 23 ottobre su Canale 5 rivelano che le dame saranno impegnate in questa nuova sfilata a tratti anche un po' piccante, dove vedremo che saranno chiamate a sfilare in pigiama.

Ovviamente Gemma Galgani non si tirerà indietro e sarà anche lei una delle protagoniste di questo nuovo appuntamento, così come vedremo che scenderà in pista anche Anna Tedesco.

Quest'ultima, a differenza di Gemma, si divertirà ad ammiccare molto di più il parterre maschile di Uomini e donne over, che poi a fine sfilata dovrà assegnare il proprio voto e decretare così la trionfatrice assoluta di questa settimana.

Tra Gemma e Anna, i cui rapporti continuano a non essere positivi, non mancheranno dei momenti di scontro così come anticipato dal video pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Chi sarà la vincitrice assoluta di questa sfilata? Lo scopriremo domani pomeriggio.

Gemma alle prese con Jean Pierre

Intanto gli spoiler su questa nuova puntata di Uomini e donne trono over in onda domani 23 ottobre su Canale 5 rivelano che ci sarà anche un nuovo momento dedicato a Gemma e al suo cavaliere Jean Pierre, che continua a darle del filo da torcere.

Possiamo svelarvi che ci sarà un momento in cui, la dama torinese un po' stizzita dall'atteggiamento di Jean Pierre, gli chiederà il motivo per il quale sta ridendo mentre parlano.

Un rapporto che continua a fare scintille quello tra Gemma e JeanPierre: quest'ultimo, però, è stato molto chiaro con la dama del trono over, dicendole che non intende 'impegnarsi' in una relazione stabile con lei. E infatti, sebbene si veda con la Galgani fuori dagli studi di Uomini e donne, il cavaliere non rifiuta le attenzioni delle altre dame che arrivano in trasmissione per conoscerlo meglio.

Riuscirà la dama torinese a farlo capitolare ai suoi piedi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.