Archiviata la puntata dedicata prevalentemente alle coppie di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 4 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di anticipazioni su quanto accadrà nello spazio dedicato ai tronisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Si partirà dall'indecisione di Veronica che, nonostante il duro confronto con Giulio, continuerà a non dichiararsi per uno dei due tronisti.

Il fatto scatenerà la discussione in studio, con il coinvolgimento delle altre corteggiatrici. Spazio anche al ritorno di Javier Martinez dopo la segnalazione della scorsa settimana. Le scuse che il pallavolista rivolgerà a Sara, però, non daranno il risultato da lui sperato.

Uomini e donne anticipazioni: Veronica non decide ancora

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Witty Tv in merito alla puntata di oggi confermano che la corteggiatrice Veronica non sarà ancora pronta a dichiararsi per uno tra Giulio e Alessandro.

Lei stessa, però, ammetterà: "Io ce l'ho la mia preferenza". Le sue parole non piaceranno affatto a Raselli che, dopo avere visto la bella esterna della ragazza con Alessandro, non avrà dubbi sulle ragioni che spingono Veronica a tenere aperte le due 'porte'. L'ex single di Temptation Island affermerà: "Vedo una persona che sta cercando di arrancare in qualche modo per paura di essere eliminata e non tornare più a Uomini e donne".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Poco dopo, inoltre, Giulio accuserà la sua corteggiatrice di avere perso credibilità con il suo comportamento. La discussione coinvolgerà anche le altre ragazze presenti in studio a partire da Irene che non crederà alla buona fede di Veronica. La giovane corteggiatrice, infatti, chioserà contro la collega: "A te non frega niente di loro".

Oggi nel Trono Classico: una difficile decisione per Sara

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna, Javier chiederà di tornare in studio per provare a chiarire la situazione con Sara Tozzi dopo la segnalazione della scorsa settimana.

Il resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione del 17 settembre rende noto che l'argentino otterrà il permesso di parlare con la tronista davanti alle telecamere e siederà difronte a lei spiegando la sua storia: con la ragazza dei messaggi ha avuto una storia complicata, motivo per cui non ha avuto il coraggio di dirle che non l'amava più e che voleva andare a corteggiare un'altra.

Tirerà quindi in ballo il suo passato difficile e le sue parole scateneranno un gran polverone in studio, soprattutto tra i corteggiatori della Tozzi. Uno di loro affermerà: "Con queste storie strappalacrime non funziona, hai rotto". La tronista sarà confusa ma preciserà di non essere pronta a iniziare un percorso di conoscenza con questi dubbi. Per tale ragione, dopo avere ascoltato i consigli di tronisti e opinionisti, confermerà la decisione di eliminare Javier.