Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne. Domani 8 ottobre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati ancora sul triangolo che vede protagonisti Ida, Armando e Riccardo. Nel corso della puntata odierna abbiamo visto che la Platano ha confessato di essere uscita con Armando Incarnato e che tra di loro c'è stato anche un bacio appassionante.

Una confessione che ha indispettito Riccardo Guarnieri che non riuscirà a nascondere il suo malcontento nel corso della prossima puntata del trono over.

Trono over, anticipazioni dell'8 ottobre: il triangolo Ida-Armando-Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso della puntata di domani 8 ottobre vedremo che Armando tornerà a parlare di quello che è successo con Ida in questi ultimi giorni ribadendo che l'ha trattata da vera regina cosa che non è accaduta nelle sue ultime relazioni.

Una sottile frecciatina che Incarnato ha voluto lanciare al suo 'rivale in amore', Riccardo.

Quest'ultimo, però, apparirà molto provato non dalle parole di Armando bensì dal bacio che c'è stato con la sua ex fidanzata che lo lascerà a tratti amareggiato e anche un po' deluso. Gli spoiler su Uomini e donne, però, rivelano che a quel punto sarà Ida a prendere la parola affermando che anche lei ci è rimasta molto male quando arrivavano in trasmissione delle nuove dame che volevano conoscere Riccardo e lui non si tirava indietro.

E proprio in questa nuova puntata, che vedremo in onda domani 8 ottobre, la De Filippi annuncerà a Riccardo che c'è una nuova dama intenzionata a conoscerlo e a frequentarlo. Quale sarà la reazione del cavaliere? Accetterà di poter conoscere questa nuova dama oppure si rifiuterà?

Guarnieri ammette di essere nervoso

Ma i colpi di scena a Uomini e donne non sono finiti qui perché le anticipazioni sul dating show di Canale 5 rivelano che ci sarà anche un momento in cui Ida sembrerà sul punto di scoppiare in lacrime.

A questo punto sarà Armando a prendere la parola chiedendo alla dama se c'è qualcosa che non va. E poi ancora dal video spoiler della trasmissione, pubblicato su WittyTv, si vede che ad un certo punto Riccardo ammetterà di essersi un po' innervosito. Insomma una puntata a dir poco scoppiettante.

In attesa di vedere questo nuovo appuntamento vi anticipiamo che nel corso dell'ultima registrazione del trono over c'è stato il colpo di scena inaspettato da parte di Riccardo.

Il cavaliere ha scritto una lettera d'amore ad Ida con la quale ha confessato di aver capito di essere ancora innamorato di lei e quindi le ha chiesto una seconda possibilità.