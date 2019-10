Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne hanno concesso ampio spazio a Gemma Galgani e al suo interesse per l'affascinante Jean Pierre. Sebbene lui avesse dichiarato apertamente di considerarla, almeno per ora, soltanto un'amica, la dama non è riuscita a nascondere le lacrime quando lui ha confermato l'intenzione di conoscere e frequentare anche altre signore del parterre. Nell'appuntamento di oggi 30 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, Jean Pierre ballerà al centro dello studio con un'altra dama, mentre Gemma apparirà decisamente delusa tanto che Maria De Filippi le chiederà se è intenzionata a ritirarsi.

Ma come si evolverà la questione? Jean Pierre farà un passo indietro? Le anticipazioni relative alla registrazione che si è tenuta lo scorso 26 ottobre rivelano che il cavaliere resterà fermo nelle sue intenzioni mentre Gemma sorprenderà tutti con un nuovo interesse.

Jean Pierre a Gemma: 'Tra noi solo amicizia'

Sebbene Gemma Galgani non abbia nascosto il suo interesse per Jean Pierre, nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, lui è stato chiaro e diretto con lei.

Le ha quindi confermato di non vedere un futuro tra loro come coppia: "Se devi prendertela ogni volta che arriva una signora, usciamo dal programma ma tra noi non c’è altro che una semplice amicizia". Il cavaliere ha ammesso di essere dispiaciuto per le lacrime di Gemma ma ha comunque accettato di continuare a frequentare anche la bionda Antonella e non solo. Tale convinzione verrà confermata anche nella puntata odierna in onda su Canale 5, durante la quale Jean Pierre accetterà di continuare la conoscenza con altre signore, nonostante l'evidente frustrazione della torinese.

Uomini e donne anticipazioni: Jean Pierre chiude con Gemma

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal portale Il Vicolo delle News segnalano che Jean Pierre non cambierà idea su Gemma Galgani. Dal resoconto della registrazione tenutasi il 26 ottobre si evince che il cavaliere confermerà di non voler proseguire la sua conoscenza e scaricherà la dama senza esitazione. Lei, in tutta risposta, gli restituirà l'orsacchiotto di peluche.

Non sembrano dunque esserci i presupposti per la continuazione di questo rapporto ma i telespettatori del dating show faranno male a credere che la dame torinese resterà a lungo delusa per questo ennesimo passo falso. Sempre nello stesso appuntamento in studio, infatti, Maria De Filippi le presenterà un nuovo corteggiatore, Juan Luis. Originario del Venezuela, l'uomo ha 57 anni, dunque parecchi in meno della Galgani.

Lui ammetterà fin da subito di trovarla una persona molto elegante e lei non riuscirà a nascondere un certo interesse. Tina Cipollari coglierà l'occasione per proporre ai due di ripetere il gioco dell'uva.