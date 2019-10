Mercoledì 2 ottobre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Le prime anticipazioni che circolano sul web, informano i fan del dating show di Canale 5 che Maria De Filippi non ha presentato nessuna nuova tronista. Sara Tozzi, dunque, per ora non è stata ancora sostituita. Ospiti in studio, infine, le due coppie di Temptation Island Vip che hanno affrontato il falò di confronto nel corso della puntata di lunedì 30 settembre.

Anna Pettinelli, Stefano Macchi, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno ripercorso la loro avventura nel reality sui sentimenti oltre a confrontarsi con gli opinionisti del programma televisivo.

Slitta la presentazione della nuova tronista

C'era attesa tra i fedeli telespettatori di Uomini e Donne. Secondo alcuni rumors oggi, mercoledì 2 ottobre, sarebbe stata presentata la nuova tronista del people show condotto da Maria De Filippi.

Da circa una settimana, ovvero da quando Sara Tozzi ha abbandonato il programma per tornare tra le braccia dell'ex fidanzato, si rincorrono sul web le voci su colei che prenderà il suo posto. Come riportano i blog "Vicolo delle News" e "News U&D", però, le aspettative dei fan del dating-show sono state disattese: la conduttrice, infatti, oggi non ha svelato il nome della new entry del trono classico.

Per il momento, dunque, a cercare l'anima gemella su Canale 5 sono: la romana Giulia Quattrociocche (che in esterna ha baciato con trasporto lo spasimante Cristiano), l'ex tentatore Alessandro Zarino e l'ex corteggiatore Giulio Raselli.

Le ragazze che in questi giorni sono state accostate alla famosa poltrona rossa, invece, sono: Klaudia Poznanska (ex spasimante di Andrea Zelletta), Cecilia Zagarrigo (che si è fatta notare durante la seconda edizione di Temptation Island Vip) e altre single che hanno partecipato al reality attualmente in onda sulla prima rete Mediaset ogni lunedì sera.

Pettinelli e Macchi a confronto con Cecilia a U&D

Le anticipazioni che "Vicolo delle News" riporta sulla registrazione odierna di Uomini e Donne, fanno sapere che Maria De Filippi ha ospitato in studio ben 4 protagonisti di Temptation Island Vip. Dopo aver accolto Alessia Marcuzzi, la conduttrice ha presentato le due coppie che lunedì scorso hanno lasciato il reality al termine del falò di confronto definitivo.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, per esempio, si sono confrontati con la single Cecilia Zagarrigo, che ha ribadito davanti a tutti che il suo rapporto con il doppiatore era amichevole e privo di qualsiasi malizia. Il chiarimento tra i protagonisti di questo "triangolo", però, pare sia stato assolutamente pacifico.

Anche Chiara e Simone hanno preso parte alla puntata di U&D del 2 ottobre, ed hanno confermato di amarsi alla follia e di aver capito che il loro rapporto è indistruttibile dopo aver superato le tentazioni nei villaggi.