Prosegue l'appuntamento in televisione con Uomini e donne, di cui oggi 1° ottobre verrà trasmessa una nuova puntata del trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena. Al centro della trasmissione, infatti, ci saranno soprattutto Ida e Riccardo, i quali quest'estate hanno scelto di dirsi addio dopo la fine della loro travagliata storia d'amore. Tra i due, però, ci saranno delle nuove tensioni in studio e questa volta prenderà la parola anche Tina Cipollari che si scaglierà duramente contro Riccardo, accusandolo di essere stato un 'farabutto'.

Uomini e donne, gli spoiler della puntata di oggi 1° ottobre: il duro attacco di Tina contro Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne over, che vedremo in onda oggi pomeriggio su Canale 5, rivelano che Riccardo e Ida si troveranno nuovamente faccia a faccia in studio e il cavaliere tirerà di nuovo in ballo la sua precedente storia d'amore con la dama.

A quel punto, però, vedremo che sarà Tina a prendere le difese di Ida, affermando che Riccardo continua a tirarla in ballo nei suoi discorsi perché non ha altro di cui parlare e quindi questo sarebbe anche un modo per attirare l'attenzione e tenere accesi i riflettori su di lui in trasmissione. 'Nei confronti di Ida sei stato un farabutto', ribadisce Tina lasciandosi andare ad un durissimo sfogo nei confronti del cavaliere.

E la reazione di Ida Platano non si farà attendere. Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne trono over, infatti, rivelano che la dama non riuscirà a trattenere per l'ennesima volta le lacrime.

Ida scoppia di nuovo in lacrime e scappa dallo studio di U&D

Ida non proferirà parola ma si limiterà soltanto a piangere e a scappare dallo studio, per rifugiarsi dietro le quinte del programma. Una reazione che ovviamente lascia senza parole e che potrebbe indurre a pensare che in realtà la dama non abbia ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Nel corso della puntata odierna di Uomini e donne trono over, inoltre, vedremo che ci sarà uno scontro verbale anche tra Riccardo e Armando, dopo che quest'ultimo sta conoscendo meglio Ida fuori dalla trasmissione di Canale 5. Riccardo accuserà il suo rivale di intromettersi in tutte le sue vicende e in tutte le sue storie d'amore, soltanto per il gusto di farlo e non perché provi un reale interesse nei confronti di quelle donne.

Successivamente vedremo che dopo il momento di crollo, Ida si lascerà coccolare proprio da Armando e i due balleranno insieme in studio. Occhi puntati anche su Anna Tedesco, impegnata con nuove frequentazioni con alcuni dei cavalieri che popolano il parterre del programma Mediaset.