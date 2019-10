Nuovo appuntamento con le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne - trono classico (che si è tenuta il 10 ottobre), che come sempre promette grandi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sui due nuovi tronisti di questa edizione, Giulio e Alessandro, i quali sembrano essere già rivali in amore, sebbene siano passate poche settimane dall'inizio del loro percorso in trasmissione.

In questi nuovi appuntamenti Giulio deciderà di arrendersi nei confronti di Veronica (attratta fortemente da Alessandro) e al tempo stesso si concentrerà sulla corteggiatrice Giovanna, con la quale ci sarà anche un bacio.

U&D trono classico anticipazioni: Giulio si bacia con Giovanna, Alessandro non la prende bene

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che dopo il rifiuto nella puntata precedente, Giulio esce con Veronica.

Dopo averle parlato in esterna, però, si renderà conto che c'è poco da fare: la ragazza è realmente interessata ad Alessandro. Così si concentrerà su un'altra corteggiatrice che ha fatto breccia nel suo cuore: trattasi di Giovanna. I due si concederanno un'esterna insieme, durante la quale la ragazza decide di portarlo a casa per fargli conoscere le sue abitudini e il suo stile di vita.

Un incontro decisamente galeotto, dato che tra i due scatterà anche un intenso bacio: in studio non si farà attendere la reazione di Alessandro, visibilmente infastidito da come sia andata la situazione.

Anche il tronista napoletano, infatti, sembra essere interessato a Giovanna, la quale in settimana ha scelto di non rivederlo in esterna dopo aver passato del tempo con Giulio; scelta che non è per niente piaciuta a Zarino, che infastidito dal rifiuto ha anche annullato l'esterna con Noemi.

Nuovo bacio tra Giulia e Daniele

Insomma sembrerebbe proprio che quel bacio con Raselli abbia convinto Giovanna su quale sia la strada da intraprendere per il futuro.

Ma in studio non mancheranno le polemiche. In particolar modo, le anticipazioni di Uomini e donne, rivelano che Tina si scaglierà duramente nei confronti della ragazza, accusandola di essere interessata soltanto al "business" e alle telecamere, piuttosto che alla ricerca del fidanzato.

Come già anticipato, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che Alessandro dopo essere stato rifiutato da Giovanna, deciderà di non portare in esterna Noemi, mettendola così da parte e scatenando la sua reazione negativa.

Noemi, infatti, deciderà di abbandonare il programma e di andarsene. Per Giulia Quattrociocche, invece, c'è stata una nuova intensa esterna con Daniele: anche questa volta tra i due c'è stato un bacio.

La tronista scredita Alessandro: 'Ostenta troppo'

Tuttavia nel corso della loro uscita di coppia, i due ragazzi hanno avuto modo di parlare a lungo anche di Alessandro. La tronista non si è fatta problemi a screditare Alessandro, ammettendo che quando sta con lui non si sente a suo agio.

In particolar modo la tronista, che ha sempre ammesso di essere una ragazza molto semplice, non gradirebbe il fatto che il suo corteggiatore cerchi in tutti i modi di ostentare le sue possibilità.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Giulia non ha gradito il fatto che il ragazzo ostenti la possibilità di avere diversi modelli di automobili. In studio, però, Alessandro deciderà di replicare alle accuse della tronista, precisando che avendo una concessionaria di automobili, ha la possibilità di poterle cambiare spesso, ma per questo motivo non può sentirsi in colpa. Inoltre per Giulia sono arrivati anche dei nuovi corteggiatori desiderosi di conoscerla e frequentarla.