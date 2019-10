Nuovi colpi di scena sono in arrivo nel trono over di Uomini e donne, di cui nei giorni scorsi sono state registrate delle nuove puntate che si preannunciano ricchissime di nuovi colpi di scena. Nel dettaglio infatti, al centro della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, ci sarà la coppia composta da Ida e Riccardo, i quali saranno alle prese con dei nuovi riavvicinamenti. In particolar modo vedremo che Riccardo deciderà di fare nuovamente il primo passo e di riprendere così in mano le redini della sua love story con la Platano, che nel frattempo ha voltato pagina con il cavaliere Armando.

Uomini e donne, le anticipazioni sul trono over: Riccardo chiede una seconda chance ad Ida

Nel dettaglio, le anticipazioni sul trono over di Uomini e donne rivelano che per Riccardo è arrivato il momento di prendere in mano le redini della situazione e della sua vita sentimentale.

Per questo motivo vedremo che deciderà d'indirizzare una lettera alla sua ex fidanzata Ida Platano, che effettivamente non ha ancora dimenticato del tutto.

Il cavaliere di Uomini e donne, infatti, non vuole assolutamente perderla e dopo aver scoperto che tra lei e Armando c'è stato un netto avvicinamento, ha deciso di scrivere questa missiva che suona come una sorta di vera e propria dichiarazione d'amore.

Riccardo, infatti, confesserà di essere ancora innamorato di Ida e che a oggi rimane lei la donna più importante della sua vita. Una dichiarazione che ovviamente lascerà senza parole la dama, anche se nel corso di queste ultime puntate di Uomini e donne ha lasciato intendere di essere ancora interessata al suo ex fidanzato.

Nuova sfilata al trono over: Riccardo 'da urlo' in passerella

Ida non ha nascosto il fatto che la presenza di Riccardo in studio la turbi, anche se poi nelle ultime settimane si è lasciata andare con Armando, al quale ha concesso anche un bacio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Proprio Armando rimarrà malissimo dopo questa lettera scritta da Riccardo alla sua ex fidanzata. Gli spoiler del trono over, infatti, rivelano che accuserà la dama di essersi preso gioco di lui e quindi di averlo usato soltanto per fare ingelosire Riccardo.

In attesa di scoprire come si evolverà questo nuovo triangolo sentimentale che si è creato a Uomini e donne, gli spoiler del trono over rivelano che nel corso dell'ultima registrazione c'è stata anche una nuova sfilata che questa volta, però, ha avuto come protagonisti i cavalieri del programma.

Il titolo della sfilata è stato: "Uomo seducente" e tra i partecipanti c'è stato anche Riccardo Guarnieri, che ha lasciato tutti senza parole per il suo fisico mozzafiato. Armando, invece, in un primo momento non voleva sfilare, poi però ha cambiato idea ed è salito sulla passerella.