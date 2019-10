Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre 2019 in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Diego, il quale si troverà in mezzo a dei guai molto seri. Il figlio di Raffaele, infatti, verrà accusato di essere il responsabile dell'incidente che ha visto protagonista Aldo.

Una situazione decisamente molto difficile per Diego, che ad un certo punto vorrà assumersi la responsabilità della situazione contro il parare di suo padre.

Un posto al sole, gli spoiler della settimana 21-25 ottobre: Aldo viene investito, Diego nei guai

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 ottobre in poi rivelano che Aldo rimarrà vittima di un incidente stradale: il ragazzo verrà investito per strada e i sospetti sul responsabile di quello che è accaduto cadranno fin dal primo momento su Diego.

Qualche giorno prima, infatti, il figlio di Raffaele si era scagliato duramente nei confronti di Aldo, tanto da sferrargli un potente pugno al volto.

Diego, quindi, viene considerato il responsabile di quello che è accaduto, anche se il ragazzo in un primo momento negherà di essere coinvolto in questa situazione. Successivamente, però, il figlio di Raffaele cambierà versione dei fatti e spiazzerà tutti dicendo che intende assumersi la responsabilità di quello che è successo ad Aldo: il portiere Giordano, però, non è per niente d'accordo con suo figlio.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di UPAS in onda fino a venerdì 25 ottobre su Rai 3 rivelano che Vittorio è sempre più stressato dalla fine della sua storia d'amore con Alex e come se non bastasse sente fortissimo anche il peso della convivenza che potrebbe essere definita forzata a casa Giordano.

Fabrizio innamorato pazzo di Marina, Giulia non vuole pensare più a Denis

Giulia, intanto, verrà spronata da sua figlia Angela ad aprire gli occhi e così la donna si convincerà del fatto che deve trovare una soluzione per non pensare più a Denis.

L'unico modo possibile è quello di tenersi quanto più impegnata nel corso della giornata, così da avere la mente occupata. Intanto Fabrizio capisce di essere innamoratissimo di Marina e proprio per tale motivo le proporrà di fare un viaggio insieme.

Gli spoiler della soap opera, inoltre, rivelano che Michele si prepara ad affrontare un difficile confronto con i ragazzi mentre Giovanna decide di convocare Beatrice perché ha qualcosa di importante e di urgente da dirle.

Di cosa si tratta? Lo scopriremo nelle prossime puntate.