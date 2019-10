Lunedì 21 ottobre torna su Rai 3 l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che verranno trasmessi degli episodi a dir poco clamorosi che avranno a che fare con il personaggio di Diego, il quale verrà accusato per l'incidente di Aldo Leone. E poi ancora Giovanna scoprirà il tradimento che le è stato perpetrato proprio da Aldo mentre Fabrizio si renderà conto di provare un forte sentimenti nei confronti di Marina e le farà una proposta a dir poco allettante.

Un posto al sole, gli spoiler della settimana 21-25 ottobre: Diego accusato dell'incidente di Aldo

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre rivelano che l'attenzione sarà posta soprattutto sull'incidente che ha avuto come protagonista Aldo, il quale è stato investito e al momento non si sa ancora quale sia la vera dinamica dell'accaduto. I sospetti si concentrano su Diego, il quale dopo essere stato messo alle strette deciderà di rivelare la sua versione dei fatti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché negli episodi della prossima settimana di Un posto al sole vedremo che Giovanna scoprirà il tradimento. La donna, infatti, verrà finalmente a conoscenza del fatto che Aldo l'ha tradita con un'altra donna e quindi non potrà fare altro che accettare la situazione difficile in cui si trova.

Intanto Arianna deve prendere una decisione circa la proposta che le è stata fatta di prendere parte alla giornata di riflessione con i compagni di Mimmo.

Gli spoiler della seguitissima soap opera, inoltre, rivelano che Fabrizio e Marina si avvicineranno sempre più: ormai i due sembrano essere davvero inseparabili, al punto che l’uomo vorrebbe fare un viaggio da solo con la donna. Accetterà la sua proposta oppure no?

Alex in crisi, Giulia messa alle strette dalla figlia

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 21 ottobre in poi, inoltre, rivelano che Vittorio a distanza di qualche settimana dalla fine della sua storia d'amore con Alex, si renderà conto di sentirne ancora la mancanza e quindi di esserne ancora innamorato.

Una situazione decisamente difficile per lui, che come se non bastasse dovrà affrontare anche la situazione non facile che si è venuta a creare a casa sua, a causa dell'affollata convivenza. Come si comporterà a questo punto?

Angela, invece, è molto preoccupata per sua mamma Giulia. La ragazza, infatti, ha scoperto che Denis ha fatto una proposta decisamente bizzarra a Giulia: vuole avere un rapporto aperto con lei.

Angela ovviamente non accetterà questa condizione 'imposta' alla mamma e per tale motivo cercherà in tutti i modi di farle aprire gli occhi e soprattutto di fargli dimenticare questo uomo che non potrà farle del bene. Michele, invece, dovrà affrontare un momento decisamente particolare affrontando gli alunni di Scaglione.