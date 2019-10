Una nuova avvincente puntata di Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 oggi 23 ottobre a partire dalle ore 20:45. In essa non potranno mancare nuovi sviluppi relativi all'incidente di Aldo Leone, investito da un'automobile in circostanze a dir poco sospette. Nell'emozionante appuntamento di ieri sera, Diego Giordano ha ammesso in presenza di Eugenio, Ornella e Raffaele di non ricordare nulla di quella terribile notte, non escludendo di avere perso il controllo a causa del troppo alcool.

E se da un lato, il primo a dubitare di se stesso sarà proprio il figlio di Raffaele, dall'altro le indagini della Polizia proseguiranno anche in una direzione diversa, tentando di scoprire eventuali segreti nella vita dell'avvocato. Il fatto porterà Giovanna Landolfi a rivolgere l'attenzione su Beatrice, che verrà convocata in commissariato per le domande di rito.

Upas anticipazioni: Giovanna vuole ascoltare la versione di Beatrice

Le anticipazioni di Upas relative alla puntata odierna si concentrano sulla scoperta della relazione extraconiugale di Aldo Leone.

Decisa a capire se l'avvocato possa essere stato investito per un regolamento di conti connesso con la sua vita privata, Giovanna Landolfi interpellerà Beatrice e la convocherà al commissariato dopo avere scoperto che era l'amante dell'uomo ferito. La Lucenti sarà davvero sincera raccontando la sua versione dei fatti? Nel frattempo, Diego sarà in preda ai dubbi e al timore di essere colpevole del tentato omicidio del quale continuerà a ricordare pochissimi particolari.

Gli evidenti segni sulla sua macchina, nonché la vaga immagine del volto di Aldo prima dell'impatto, spingeranno il figlio di Raffaele a fare i conti con le proprie responsabilità. Il giovane Giordano, infatti, sembrerà pronto a costituirsi alla Polizia.

Trame Upas di oggi: una sorpresa per Cerruti

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 23 ottobre, Giulia sarà confusa dopo il confronto avuto con Angela in merito alla proposta di Denis.

La signora Poggi tenterà così di dimenticare i problemi sentimentali tenendosi impegnata con altri progetti. In una puntata in cui non mancheranno le tensioni, soprattutto a causa delle indagini relative ad Aldo Leone, ci sarà spazio anche per qualche divertente siparietto legato all'immancabile Cerruti. L'appuntamento con il dottor Sarti era finito nel peggiore dei modi a causa dell'insicurezza di Salvatore, preoccupato per i tatuaggi non graditi dal medico.

Questa motivazione lo spingerà a tenere l'amico ancora a debita distanza, almeno fino a quando riceverà una sorpresa. E potrebbe essere proprio Sarti a stupirlo con una mossa inaspettata.