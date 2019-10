La soap Un posto al sole tornerà oggi 15 ottobre su Rai 3 con un nuovo appuntamento a partire dalle ore 20:45 circa. La puntata darà ampio spazio all'ossessione di Diego per Beatrice, confermata ulteriormente dall'intervento dell'uomo durante la discussione tra l'avvocatessa e Aldo Leone. Quest'ultimo ha allontanato subito Giordano e lo stesso ha fatto Beatrice, che oggi confermerà di avere le idee molto chiare a tal proposito: cercherà di prendere le distanze dal suo ex fidanzato, mentre un evento drammatico si appresterà a sconvolgere tutte le vite delle persone coinvolte in questa storia.

Stasera ci sarà spazio anche per una buona notizia che riguarderà Andrea e Arianna: la coppia rientrerà alla Terrazza con una splendida novità che verrà subito riportata a Giulia.

Upas anticipazioni: Arianna e Andrea potranno adottare un bambino

Le anticipazioni di Upas rese note dal sito ufficiale della Rai si concentrano sulla gioia di Andrea e Arianna, che rientreranno a casa con degli importantissimi documenti.

Come mostra il video di anteprima della puntata in onda oggi 15 ottobre, la Landi si rivolgerà a Giulia dicendole: "Abbiamo superato l'esame. Il Tribunale dei Minori ci ha dichiarato idonei". Dopo numerosi controlli relativi alla loro condizione economica, psicologica e sentimentale, dunque, Andrea e Arianna potranno procedere con l'adozione internazionale che hanno sempre sognato. La Poggi sarà molto felice dell'informazione ricevuta e aggiungerà: "L'ostacolo più grosso l'avete superato, ora si tratta solo di avere un po' di pazienza".

Un'altra persona sarà invece di parere contrario, dimostrando di non essere felice dell'imminente ingresso in famiglia. E dopo lo scontro avuto tra Andrea e Alice nella puntata di ieri, potrebbe essere proprio la figlia di Elena a non gradire il passo compiuto dal padre a sua insaputa.

Trame Upas di oggi 15 ottobre: Beatrice si scontra con Diego

Le novità della puntata di Un posto al sole di oggi 15 ottobre riguarderanno anche Beatrice, che tenterà di prendere le distanze da Diego.

Dopo l'intervento dell'ex fidanzato durante il battibecco con Aldo, l'avvocatessa pretenderà che il figlio di Raffaele non si intrometta più nella sua vita. Ma lui continuerà ad apparire sempre più ossessivo nei suoi confronti. Nel frattempo, Aldo parlerà con la collega di qualcosa che potrebbe cambiare il futuro di entrambi. Sarà pronto a lasciare la moglie per cominciare una relazione ufficiale con l'amante?

Poco dopo questa confessione, accadrà un evento che non resterà privo di conseguenze e darà una svolta drammatica al triangolo in atto tra Beatrice, Aldo e Diego.