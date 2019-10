La puntata di Un posto al sole in onda oggi 17 ottobre sarà ampiamente dedicata alle conseguenze dell'incidente di Aldo Leone. L'avvocato è stato investito da un'auto mentre usciva dall'appartamento di Beatrice, alla quale aveva appena dichiarato il suo amore. Ma chi è stato davvero ad attentare la sua vita? Il colpevole è davvero Diego, come tutto fa sembrare o si tratta di un epilogo troppo scontato?

Le anticipazioni di questa sera segnalano che Raffaele sarà molto preoccupato all'idea che il figlio possa avere perso il controllo, lasciando che la sua ossessione si trasformi in un tentato omicidio. Nel frattempo, in ospedale Delia non riuscirà più a sopportare la presenza della Lucenti al capezzale di Aldo e metterà subito le cose in chiaro con lei.

Upas anticipazioni: Delia umilia pubblicamente Beatrice

La soap Upas tornerà in onda su Rai 3 oggi 17 ottobre a partire dalle ore 20:45, dando spazio al rancore di Delia per Beatrice.

La donna, che è subito corsa al capezzale del marito dopo essere stata informata dell'incidente, non gradirà affatto la presenza dell'avvocatessa in un'altra sala d'aspetto. E sebbene la Lucenti cerchi di non attirare su di sé l'attenzione, il confronto a questo punto sarà inevitabile. Delia umilierà Beatrice davanti alle altre persone presenti in quel momento: arriverà il momento della resa dei conti tra loro?

Dopo numerosi tentativi di contattare telefonicamente Diego, Raffaele riuscirà a parlare con il figlio, dando sfogo ai suoi sospetti in merito al suo possibile coinvolgimento nell'incidente che ha ferito gravemente Aldo. La puntata in onda ieri 16 ottobre ha mostrato l'auto di Diego ammaccata proprio nel posto dell'impatto, rendendo plausibile il coinvolgimento del giovane Giordano. Ma secondo i fan nei social network, una simile evoluzione potrebbe essere troppo scontata.

Trame Un posto al sole 17 ottobre: Andrea tenta di riappacificarsi con Alice

Insieme alle vicende di Aldo Leone, le anticipazioni di Upas di oggi 17 ottobre si concentrano anche sui dissapori nati tra Andrea e Alice, dopo la scoperta dell'adozione intrapresa dai coniugi Pergolesi. La figlia di Elena non ha affatto gradito di essere stata esclusa da questo importante passo compiuto dal padre e nella puntata di ieri se l'è presa con Mia.

Stasera Andrea si renderà conto di avere compiuto un grave errore non coinvolgendo Alice nel suo percorso verso l'adozione e cercherà di correre ai ripari. Sarà troppo tardi? Le novità del giorno riguarderanno anche Cerruti, che non riuscirà a placare le sue insicurezze in occasione della cena con il dottor Sarti. Potrebbe, così, lasciarsi sfuggire la possibilità di vivere una nuova storia d'amore.