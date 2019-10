Inizio di stagione difficile per Barbara D'Urso, che in queste settimane è tornata in onda su Canale 5 con il suo Live - Non è la d'Urso, il talk show della domenica sera che ha dovuto vedersela contro la fiction Imma Tataranni e il ritorno di Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 2. Gli ascolti delle prime puntate di Live non sono stati entusiasmanti e per questo motivo in casa Mediaset potrebbero decidere di rimettere mano al palinsesto della rete ammiraglia e di cambiare giorno di programmazione alla trasmissione della d'Urso.

Live - Non è la d'Urso potrebbe cambiare giorno di messa in onda, dopo la crisi di ascolti

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riportate da Dagospia rivelano che a partire dal prossimo 28 ottobre Barbara D'Urso potrebbe andare in onda di lunedì sera, abbandonando la difficile serata della domenica e mettendosi contro le repliche della fiction Il Commissario Montalbano.

Questo cambio di programmazione, quindi, partirà nel momento in cui terminerà la messa in onda di Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi; la serata del lunedì rimarrà libera, dopo la notizia del rinvio del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, la cui partenza è stata posticipata a gennaio 2020.

Il cambio programmazione di Live - Non è la D'Urso è sicuramente dovuto anche agli ascolti decisamente bassi, che la trasmissione ha registrato in queste settimane, con una media di circa 2 milioni di spettatori e uno share che sfiora la soglia del 13%. Addirittura la prima puntata del programma ha registrato una media di appena 1.5 milioni di spettatori, con uno share dell'11%, nonostante la chiusura a tarda notte.

La d'Urso vola con Pomeriggio 5, ma non con Live

Dati decisamente sottotono per il programma che nella passata stagione televisiva aveva registrato numeri da capogiro con picchi di oltre 3 milioni a settimana e uno share che ha sfiorato più volte il 20%. Va detto, però, che lo scorso anno la trasmissione Live è stata "aiutata" molto dal caso del finto matrimonio di Pamela Prati, trattato per svariate puntate dalla d'Urso.

A questo punto, sempre secondo le indiscrezioni di Dagospia, la serata domenicale di Canale 5 potrebbe essere dedicata alle fiction (tra cui la terza stagione de L'Isola di Pietro con Gianni Morandi) oppure ai film.

Situazione completamente differente, per la d'Urso, durante il pomeriggio feriale, quando con il suo Pomeriggio 5 riesce sempre a vincere la gara degli ascolti del daytime. Il suo talk show, infatti, è seguito da una media di oltre 1.6 milioni di affezionati e riesce così ad avere la meglio sul programma competitor La vita in diretta in onda su Rai 1.