La soap opera americana 'Beautiful' va in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni ottenendo un grande riscontro del pubblico. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 21 fino a sabato 27 ottobre svelano che ci saranno dei cambiamenti importanti all'interno della famiglia Forrester. Ci saranno i festeggiamenti per quanto riguarda il giorno del ringraziamento, nel corso del quale si respirerà un'aria familiare.

Eric coglierà l'occasione per ringraziare Pam e Charlie che hanno avuto il merito di occuparsi della cucina. Il rapporto tra Hope e Liam diventerà sempre più saldo, mentre la giovane Logan apprezzerà sempre di più il marito, considerato da lei come un padre devoto.

La felicità di Brooke per il rapporto tra Liam e Hope

La figlia di Brooke sarà in grado di ritrovare la serenità nel rapporto con lo Spencer, dopo aver superato momenti complicati nella relazione.

Il detective Sanchez sarà costretto a recarsi nell'abitazione di Bill per avere un confronto, e vorrà spiegare il motivo di questa visita all'editore statunitense. Il commissario informerà lo Spencer del fatto che non sono state chiuse le indagini sul tentativo di omicidio ai suoi danni. L'intento del poliziotto sarà di ricevere una testimonianza ulteriore dei fatti dell'ex marito di Katie. Brooke, invece, sarà contenta dopo essersi resa conto del momento di tranquillità nella relazione tra Liam e Hope.

La moglie di Ridge si recherà nell'abitazione della figlia per portare a lei e al marito il regalo per la bambina che sta per venire al modo, mentre la Logan senior sarà lieta dell'epilogo della loro storia d'amore. Taylor penserà che sia giusto fare ritorno in città dopo un periodo di lontananza e riceverà l'accoglienza calorosa della figlia. Steffy si dirà sicura che la madre abbia fatto la scelta giusta, in quanto sono migliorate le sue condizioni di salute.

La preoccupazione di Bill

Proseguiranno i ricordi di Liam legati alla notte in cui c'è stata la sparatoria nei confronti del padre: proprio su questa vicenda non avrà dubbi nel ritenere che sia stata Taylor a sparare al genitore. Taylor coglierà l'occasione per presentarsi nell'abitazione dello Spencer per chiedergli di non procedere con la denuncia ai suoi danni.

La donna, però, provocata dall'editore, finirà per aggredire una seconda volta il padre di Liam e Wyatt.

Taylor perderà il controllo della situazione e si comporterà nello stesso modo con Hope (Annika Noelle). L'Hayes muoverà delle pesanti accuse nei confronti di Hope, contro la quale si scaglierà ricordandole di essersi comportata allo stesso modo della madre. Bill non nasconderà la preoccupazione legata al ritorno di Taylor, per questo Liam racconterà a Hope che è stata la madre di Steffy a sparare al padre.