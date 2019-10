Tornano le anticipazioni settimanali della soap Beautiful riguardanti i nuovi episodi in onda su Canale 5 da domenica 3 novembre a sabato 9 novembre. Nel consueto orario delle 13:40, i fan della soap americana assisteranno ad una crisi profonda di Taylor la quale, confidandosi con Steffy e Ridge, dirà di sentirsi una fallita. Subito dopo la donna farà la conoscenza del dottor Reese Buckingham, il padre di Zoe, con il quale arriverà a scambiarsi un bacio.

Intanto Brooke sarà sempre più determinata a far capire a tutti la pericolosità di Taylor, anche se Hope riuscirà ad impedirle di raccontare a Donna e Katie la verità sull'attentato a Bill. Sarà Steffy a difendere la madre anche nei confronti di Liam, il quale la vorrebbe vedere in carcere per quanto fatto al padre.

Spoiler 3-9 novembre: Taylor attratta dal padre di Zoe

Continuano i colpi di scena nella Serie TV americana Beautiful e che interesseranno anche le puntate in onda la prossima settimana sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Stando alle anticipazioni, si vedrà che Steffy organizzerà un party per festeggiare insieme ai suoi collaboratori il successo della nuova collezione e all'evento sarà presente anche il padre di Zoe, il dottor Reese Buckingham. L'uomo farà quindi la conoscenza di Taylor, la quale sarà particolarmente attratta dall'uomo. Da quanto si apprende, Zoe non vedrà di buon occhio l'attrazione tra i due, temendo che questo fatto possa nuocerle nella carriera di modella alla Forrester Creations.

Beautiful trame al 9 novembre: Taylor ha una crisi, poi bacia il dottor Reese

Nonostante abbia trascorso un periodo di cura, Taylor sembrerà ancora fuori controllo.La donna avrà una forte crisi e confiderà alla figlia Steffy e all'ex marito di sentirsi una donna fallita. Brooke intanto, cercherà di mettere in guardia Ridge sulla pericolosità di Taylor, ma lo stilista si schiererà dalla parte della ex.

Taylor cercherà di convincere Liam e Hope a non denunciarla per aver sparato a Bill. La moglie di Liam riuscirà a convincere Brooke a non svelare il segreto, mentre Steffy difenderà madre a spada tratta. Taylor, in seguito, incontrerà di nuovo il padre di Zoe, il quale la sorprenderà baciandola. La donna, nonostante la forza di attrazione per l'uomo, non si sentirà pronta per intraprendere una nuova relazione, mentre Zoe, venuta a conoscenza del bacio, sarà molto preoccupata e temerà che il padre si possa nuovamente mettere nei guai.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 novembre a partire dalle 13:40 su Canale 5 ricordando che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip riguardanti i.momenti salienti di ogni puntata.