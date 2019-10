Le puntate americane di Beautiful in onda dal 14 al 18 ottobre saranno ampiamente dedicate alle conseguenze dell'operazione di Katie e Flo. Quest'ultima, compatibile con la zia, deciderà di donarle il rene, salvandole la vita proprio quando tutto sembrerà perduto. Ma se in un primo momento preferirà restare anonima, le anticipazioni della prossima settimana rivelano invece che il suo nome diventerà di dominio pubblico, causando reazioni contrastanti in famiglia.

Spazio anche al ritorno in scena di Steffy, che riceverà una piacevole visita da parte di Liam. Non sarà solo, dato che insieme a lui ci sarà la piccola Beth. La Forrester avrà anche la possibilità di confrontarsi con Hope, parlando insieme a lei delle sofferenze patite da entrambe negli ultimi mesi.

Anticipazioni Beautiful, trame USA: Katie scopre l'identità della donatrice

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, l'operazione a Katie e Flo si concluderà nel migliore dei modi e la Logan potrà riprendere a sperare nella guarigione.

Sarà lei stessa a chiedere ai medici l'identità dell'angelo che è intervenuto all'ultimo momento, quando tutto sembrava perduto. E la scoperta del gesto eroico di Flo, la sorprenderà finendo per scatenare nuove discussioni in famiglia. Katie sarà comprensibilmente grata alla nipote e analoga sarà la reazione di Wyatt, che si recherà nell'appartamento dell'ex fidanzata per ringraziarla. Non si potrà dire, però, la stessa cosa da parte di Brooke, la quale non avrà nessuna intenzione di mettere da parte le ostilità dopo il trapianto di rene. Al contrario, la Logan si scontrerà ancora con Shauna, accusandola di usare Katie per aiutare a Flo a rientrare nella famiglia Logan.

Trame americane 14-18 ottobre: Liam e Beth visitano Steffy

Proseguendo con le succose anticipazioni americane di Beautiful di metà ottobre, Ridge sarà sconvolto nell'ascoltare la confessione di Shauna. La donna gli rivelerà di averlo baciato sulla bocca, mentre lui dormiva nell'appartamento sopra il Bikini Bar. La notizia giungerà presto anche alle orecchie di Thomas, che continuerà ad insistere con la Fulton affinché lo aiuti ad allontanare il padre da Brooke.

Il rampollo Forrester avrà la possibilità di rivedere una persona che era stata assente da Los Angeles per diverse settimane: troverà Zoe nell'appartamento di Vinny apprendendo le recenti novità della vita della modella.

Steffy riceverà una graditissima visita: Liam si recherà segretamente da lei insieme alla piccola Beth, spingendo la Forrester ad essere onesta con l'ex marito sui suoi sentimenti.

Successivamente, Steffy avrà anche modo di confrontarsi con Hope in merito ai recenti avvenimenti. Le due sorellastre ammetteranno di avere sofferto sia a causa di Beth che di Liam.