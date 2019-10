Sono state rese note le anticipazioni dettagliate relative alle puntate americane di Beautiful in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre. E fin da subito risulta evidente che le sorprese saranno all'ordine del giorno per molti personaggi, soprattutto in occasione della notte di Halloween. In tale circostanza, infatti, Hope deciderà di restare insieme a Douglas e Thomas per tentare di convincere quest'ultimo a firmare i documenti per la custodia del bambino.

Liam, invece, preferirà festeggiare insieme a Steffy e alle bambine, trascorrendo con loro dei momenti di grande serenità. E non potranno mancare le novità riguardanti Ridge, il cui matrimonio sembrerà essere arrivato ad un punto di non ritorno. Non solo: lo stilista faticherà a nascondere un certo interesse per Shauna Fulton, soprattutto quando la troverà addormentata nel suo letto.

Anticipazioni americane Beautiful: Shauna si addormenta nel letto di Ridge

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, Ridge si confronterà con Eric al quale proporrà un paragone: il rapporto tra Brooke e Stephanie sembrerà ricordare quanto sta accadendo tra la stessa Logan e Thomas.

Commedia e passione si intrecceranno poco dopo quando lo stilista troverà Shauna addormentata nel suo letto. E lui sorprenderà l'amica raccontandole quanto accaduto mentre lei era addormentata: ci sarà tra loro un nuovo bacio, ripetendo le dinamiche della notte trascorsa dal Forrester nel locale sopra il Bikini Bar? La Fulton si troverà a confessare a Quinn le recenti novità riguardanti la sua vita privata, mentre Ridge verrà contattato da Brooke che gli chiederà di vedersi.

L'incontro, però, non andrà come previsto: anche se la Logan dirà al marito di sentire molto la sua mancanza, resterà ferma nella sua convinzione che Thomas debba rinunciare alla custodia di Douglas a favore di Hope. La situazione tra i coniugi Forrester, a questo punto, sembrerà essere arrivata ad un punto di non ritorno.

Trame americane Beautiful: la notte di Halloween di Liam e Steffy

Le novità delle puntate di Beautiful dal 28 ottobre al 1° novembre non finiscono qui.

Le anticipazioni americane, infatti, segnalano che Hope spiegherà a Brooke il suo piano per ottenere la custodia di Douglas ovvero sfruttare l'amore che Thomas dovrebbe ancora provare per lei. Per tale ragione, la giovane Logan deciderà di partecipare alla festa di Halloween organizzata da Eric e Quinn a differenza di quanto farà Liam. Lo Spencer prenderà con sé Beth e andrà alla casa sulla scogliera, insieme a Steffy e a Kelly.

Qui, l'ex coppia troverà conforto l'uno nell'altra, rendendosi conto di come la presenza delle rispettive figlie, terrà legati per sempre anche i loro genitori.