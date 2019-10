Sono state rese note le anticipazioni dettagliate di Beautiful relative alle puntate americane che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre. In esse, terrà banco soprattutto la preoccupazione per la salute di Katie Logan e la necessità di trovare al più presto un donatore compatibile di rene. Con il passare dei giorni, infatti, la le sue condizioni appariranno sempre più gravi al punto da far temere il peggio.

Sarà a quel punto che Flo deciderà di intervenire per salvare la zia da morte certa. Ma informerà Shauna di non voler che la propria identità venga svelata. Nelle prossime puntate si parlerà ancora della crisi in atto tra Brooke e Ridge, con la Logan che deciderà di intervenire per mettere le cose in chiaro con Shauna.

Beautiful anticipazioni: Thomas celebra la vittoria

Le anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana si aprono con la soddisfazione di Thomas, che avrà la conferma della crisi tra Brooke e Ridge, Il rampollo Forrester celebrerà la sua vittoria dopo avere scoperto che il padre se n'è andato da casa.

Nel frattempo, la Logan non resterà a guardare e deciderà di affrontare Shauna, intimandole di stare lontana dallo stilista. La Fulton, dopo l'ennesimo scontro con Brooke, consiglierà alla figlia di reclamare il suo posto nella famiglia Logan attraverso un dono che solo lei potrà fare: considerando la sua parentela con Storm, proprio lei potrà essere la donatrice del rene a Katie. Le condizioni di quest'ultima, infatti, precipiteranno e lei stessa confesserà a Bill di essere spaventata all'idea di morire senza vedere crescere il piccolo Will.

Puntate americane Beautiful: Flo vuole restare anonima

Proseguendo con gli spoiler di Beautiful della prossima settimana in USA, Flo prenderà in considerazione l'idea della madre e accetterà di salvare la vita a Katie, a patto che la sua donazione resti anonima. La splendida notizia del 'miracolo' si diffonderà velocemente all'interno della famiglia Logan. L'operazione verrà organizzata in tempi rapidissimi e tutti i parenti si troveranno in ospedale in attesa di conoscerne l'esito.

Anche Hope e Liam si recheranno al capezzale di Katie, lasciando Beth e Douglas ai baby-sitter Wyatt e Sally. Shauna, invece, si troverà ad attendere notizie della figlia Flo dopo l'intervento. Tutto sembrerà andare per il meglio, ma al suo risveglio Katie avrà subito una domanda per i medici: conoscere l'identità dell'angelo che le ha salvato la vita. Il nome di Flo resterà anonimo o in questo caso verrà svelato?

Tale notizia, infatti, potrebbe permettere di riabilitarla agli occhi di Hope, Brooke e della stessa Katie che erano state durissime con lei.