Dopo un periodo nel quale è rimasto ai margini delle trame, soprattutto per concedere spazio al congedo di maternità dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood, lo storico triangolo formato da Steffy, Liam e Hope tornerà ad essere protagonista di Beautiful. Le due storiche rivali avevano deciso di appianare le divergenze, provando a creare una famiglia unita per il bene delle rispettive figlie. La Forrester, infatti, aveva dovuto lasciare subito Phoebe ai genitori biologici dopo avere scoperto che in realtà lei era Beth, la bambina che Hope e Liam avevano creduto morta.

E proprio un gesto dello Spencer nei confronti dell'ex moglie segnerà l'inizio di nuove discussioni tra la Forrester e la Logan . A ciò si aggiungerà il desiderio di Hope di chiedere la custodia di Douglas, sottraendolo al padre Thomas.

Beautiful anticipazioni: Hope mette le cose in chiaro con Steffy

Le anticipazioni delle prossime puntate americane di Beautiful rendono noto che Liam si presenterà alla casa sulla scogliera con una gradita sorpresa per Steffy.

Avrà con sé la piccola Beth, che la Forrester accoglierà con grande emozione. L'incontro sarà anche l'occasione per rinnovare la promessa fatta dallo Spencer in passato ovvero fare in modo che la bambina faccia sempre parte della vita della sua 'mamma adottiva', che nei primi mesi l'ha cresciuta con sincero affetto. Mentre Steffy trascorrerà il tempo con la piccola, Hope si troverà in ospedale insieme alle altre Logan che attenderanno l'esito dell'operazione di Katie (costretta a sottoporsi al trapianto di rene, donato da Flo).

La figlia di Brooke non verrà, dunque, messa al corrente di questa visita alla casa sulla scogliera e successivamente l'idea di Liam diventerà oggetto di una nuova discussione. La motivazione scatenante sarà un messaggio che Hope troverà nel cellulare del compagno e che riaccenderà una gelosia mai completamente dimenticata. Successivamente, infatti, la Logan si confronterà direttamente con Steffy per mettere le cose in chiaro con lei: lei dirà che il futuro di Liam potrà essere esclusivamente con la sua attuale fidanzata.

Trame Beautiful: la richiesta di Hope a Thomas

Le novità riguardanti Hope Logan nelle puntate americane di Beautiful coinvolgeranno anche Thomas. Quest'ultimo vivrà a casa dell'amico Vinny, lasciando Douglas a villa Logan dove potrà contare sulla presenza di Hope, Brooke e Liam. Il trio sarà convinto che il piccolo non debba crescere insieme al padre, da loro considerato una persona pericolosa e negativa.

Nel recente passato, la possibile richiesta di custodia è stata oggetto di diverse discussioni tra Brooke e Ridge mentre nei prossimi giorni si sposterà verso Thomas e Hope. Le anticipazioni USA segnalano che la madre di Beth farà una spassionata richiesta al rampollo Forrester riguardante Douglas. Sarà questo l'inizio di una battaglia legale? In attesa di scoprire gli esiti del caso, tutto fa pensare all'inasprirsi delle ostilità tra le famiglie Logan e Forrester che appaiono sempre più distanti.