Beautiful, anticipazioni americane ricche di novità per gli appassionati della soap opera diretta da Bradley Bell. Un gesto di Liam Spencer provocherà nuovi problemi nella sua relazione con Hope Logan. Il fratello di Wyatt, infatti, deciderà di porterà la piccola Beth a fare visita a Steffy Forrester, senza prima chiedere il parere della fidanzata.

Beautiful: Liam e Hope ritrovano Beth

Lo scambio delle culle ha caratterizzato le attenzioni del pubblico statunitense per molte settimana.

Nelle attuali puntate, Liam e Hope (Annika Noelle) sono riusciti a riabbracciare la piccola Beth, creduta morte durante il tragico parto prematuro sull'Isola di Catalina, dove era stata rapita e poi venduta dal dottor Reese Buckingham. Nel frattempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha adottato una bambina per dare una compagna di giochi a sua figlia Kelly. Peccato che la neonata si era rivelata essere la figlia dei coniugi Spencer.

Alla fine, Flo Fulton si è messa una mano sulla coscienza ed ha rivelato la verità sullo scambio delle culle. Questo ha permesso alla figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) e il fratello di Wyatt (Darin Brooks) di formare una famiglia felice, mentre la Forrester ha pianto disperata per essersi dovuta separare da quella che ormai credeva sua figlia.

Dagli spoiler di Beautiful in onda in America, si evince che la felicità della Logan e dello Spencer avrà vita breve. La figlia di Ridge, infatti, chiederà all'ex marito di farle incontrare 'Phoebe', visto che sia lei che Kelly ne sentono molto la mancanza.

Lo Spencer porta Beth da Steffy

Nel corso delle prossimi appuntamenti americani di Beautiful, in onda ad ottobre sulla Cbs, lo Spencer porterà Beth a trovare Steffy senza informare prima Hope. Questo provocherà un confronto difficile tra le due donne che avevano già avuto a che fare con la bambina, sebbene in modi diversi. Un nuovo episodio che minierà l'armonia ritrovata della coppia. Come anticipato la figlia di Brooke andrà letteralmente in escandescenza quando noterà un sms della Forrester sullo smartphone dello Spencer.

La Forrester tra la Logan e il fratello di Wyatt

Per tutti questi motivi i portali oltreoceano presumano che la Forrester tornerà prepotentemente a minare la felicità raggiunta tra la Logan ed il fratello di Wyatt. A svelarlo è stato l'attore Scott Clifton, il quale ha confessato che gli piacerebbe vedere il suo personaggio alle prese con nuove sfide in quanto un lieto fine con Annika Noelle (Hope) sarebbe troppo scontato.

Come evolverà la storia? In attesa di scoprirlo, si precisa che questi episodi andranno in onda tra un anno in Italia a causa della differenza di emissione con gli Usa.