Sorprendenti notizie giungono dagli Stati Uniti in merito alle puntate di Beautiful in onda a inizio novembre. Esse saranno ampiamente concentrate sulle discussioni tra le famiglie Forrester e Logan a causa delle diverse vedute sulla custodia di Douglas e sull'avvicinamento in atto tra Liam e Steffy. Ma tra le tante novità degne di nota, ci sarà spazio anche per una brutta notizia. La conferma arrivata dai tradizionali 'November Sweeps' che segnalano l'arrivo di una nuova tragedia a pochi mesi di distanza dalla morte di Emma Barber e, ancor prima, di Caroline Spencer.

La notizia, inaspettata tra i fan della famosa soap, sta scatenando una serie di congetture in merito all'identità del personaggio che sembra destinato a passare a miglior vita e che potrebbe essere Flo Fulton.

Anticipazioni Beautiful americane: morirà un personaggio principale

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle trame del mese di novembre un evento drammatico irromperà a Los Angeles per turbare la quotidianità dei protagonisti.

È stato reso noto, infatti, che nella puntata prevista per l'8 novembre un personaggio principale morirà. Ma di chi si tratterà? L'obiettivo degli spoiler a lungo raggio è proprio quello di incuriosire i fan senza dare loro troppi dettagli. Per questo motivo, il nome della persona che passerà a miglior vita non è stato svelato e difficilmente lo sarà nei prossimi giorni. Già in passato, si era parlato di un decesso illustre e a farne le spese era stata Emma Barber, non certo annoverata tra i volti di primo piano di Beautiful.

Anche in questo caso, dunque, sarà meglio tenere in considerazione ogni opzione, valutando anche dei personaggi non centrali nelle trame attuali quali ad esempio Zoe Buckingham o Xander Avant.

Puntate americane Beautiful: Flo Fulton uscirà di scena per qualche tempo

La curiosità è alle stelle tra i telespettatori di Beautiful dopo l'annuncio della morte di un personaggio di spicco nella puntata dell'8 novembre.

È difficile pensare che la persona in questione sia uno degli indiscussi protagonisti del momento quali Hope, Steffy, Liam oppure gli 'eterni' Brooke e Ridge. Da non sottovalutare, invece, è l'annuncio dell'attrice Katrina Bowden, che ha condiviso con i suoi followers su Instagram il suo prossimo impegno di lavoro. L'interprete di Flo Fulton ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento in Australia dove sarà impegnata per sei settimane e mezzo nelle riprese di un nuovo progetto cinematografico.

Interpellata dai fan in merito al suo futuro nella soap, la Bowden ha smentito la definitiva uscita di scena ma, comunque, la sua assenza di circa due mesi dovrà essere in qualche modo giustificata a livello narrativo. E chissà che proprio lei non venga coinvolta in una morte non 'definitiva'. Del resto, i casi di 'resurrezione' sono famosi nel passato di Beautiful.