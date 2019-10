Beautiful, anticipazioni americane ricche di colpi di scena per gli amanti della soap opera diretta da Bradley Bell. Thomas Forrester dimostrerà di provare un interesse per Zoe Buckingham, sebbene quest'ultima abbia una relazione con Xander Avant, il cugino di Maya.

Beautiful: Thomas torna a lavorare nell'azienda di famiglia

Un clamoroso colpo di scena arriva dalle vicende ambientate a Los Angeles. Le trame di Beautiful annunciano l'inizio di un nuovo triangolo amoroso.

Di chi stiamo parlando se non di Zoe, Thomas e Xander che focalizzeranno l'attenzione del pubblico della Cbs. Tutto inizierà esattamente quando il Forrester tornerà a lavorare in pianta stabile all'interno dell'azienda di famiglia dopo essere sopravvissuto al tragico volo dalla scogliera che lo aveva portato in coma per alcuni giorni. Il figlio di Ridge, oltre ad organizzare un piano per dividere Brooke dal padre, sentirà il bisogno di tornare al suo antico amore: la moda.

Zoe divisa tra il Forrester e Xander

Sarà proprio in questo frangente che l'uomo si avvicinerà pericolosamente a Zoe. Proprio quest'ultima aveva già avuto modo di colloquiare con il Forrester quando avevano provato a nascondere ad Hope Logan (Annika Noelle) la verità sullo scambio delle culle. Peccato che la Buckingham abbia una relazione con Xander. A tal proposito il cugino di Maya (Karla Mosley) dimostrerà di non avere una buona opinione del padre di Douglas tanto da volerlo incastrare per i suoi crimini commessi. Adesso si troverà a lottare contro il suo nemico ma questa volta per amore.

La Buckingham diventa la musa del padre di Douglas

Stando agli spoiler delle puntate in onda ad ottobre negli Usa si evince che Thomas (Matthew Atkinson) tornerà a lavorare per l'azienda di famiglia grazie all'interessamento di Ridge. Lo stilista, infatti, gli spianerà la strada nonostante i crimini commessi in precedenza. Qui alla Forrester Creations lavorerà a stretto contatto con Zoe (Kiara Barnes) con la quale nascerà un feeling speciale tutto all'oscuro di Xander.

Il padre di Douglas, infatti, confiderà alla Buckingham che lei è diventata la musa ispiratrice dei suoi modelli. Nel frattempo l'uomo continuerà le sue mosse contro Brooke (Katherine Kelly Lang) e lo stilista che appariranno sempre più crisi. Dall'altro canto, l'Avant potrebbe usare questo avvicinamento per trovare prove per incastrare Thomas della morte di Emma Barber. In attesa di sapere quali colpi di scena ci riserverà questo inaspettato triangolo amoroso, si ricorda che questi appuntamenti saranno trasmessi in Italia nei prossimi mesi a causa della differenza di emissione con gli Stati Uniti.