Anticipazioni Beautiful che terranno con il fiato sospeso gli affezionati delle vicende ambientate a Beverly Hills. Scendendo nel dettaglio, Hope Logan entrerà in travaglio durante una tempesta sull'Isola di Catalina. Una situazione che si complicherà ancora di più, visto che Liam Spencer resterà a Los Angeles insieme a Steffy Forrester ad accudire la figlia Kelly, nel frattempo ammalatasi di una brutta influenza.

Beautiful: Hope parte per l'Isola di Catalina

Hope, Liam e Steffy torneranno ad essere al centro delle vicende ambientate a Los Angeles nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la figlia di Brooke deciderà di fare un regalo a Liam. Infatti organizzerà un breve viaggio di nozze sull'Isola di Catalina. Per questo motivo, la giovane prenoterà l'elicottero e l'hotel.

Ma ecco che succederà l'imprevisto. In particolare, Steffy informerà lo Spencer che la loro figlioletta sta molto male a causa di un febbre elevata. La Logan, a questo punto, pregherà il marito di raggiungere subito il capezzale di Kelly. La figlia di Brooke, infatti, sarà sicura che si ritroveranno in aeroporto per partire per la loro vacanza insieme. L'uomo, a questo punto, si precipiterà dalla Forrester, nel frattempo giunta al pronto soccorso pediatrico, visto l'aggravarsi delle condizioni della bambina. I due giovani genitori saranno molto in ansia per la salute della piccola Kelly, mentre Hope in aeroporto si renderà conto di dover partire da sola.

Liam e Steffy preoccupati per la salute di Kelly

Stando agli spoiler sulle puntate italiane di Beautiful, si evince che la figlia di Brooke salirà sull'elicottero mentre lo Spencer sarà in attesa del responso da parte dei medici, che stanno visitando la figlia. Fortunatamente Liam e Steffy scopriranno che Kelly ha contratto solo un virus violento, ma che passerà nel giro di pochi giorni. La Forrester, a questo punto, ringrazierà lo Spencer per esserle stato accanto.

Dopodiché i genitori porteranno a casa la bambina dove le verranno somministrati molti liquidi dispersi per la febbre troppo alta. Infine il figlio di Bill scapperà in aeroporto dove scoprirà che l'aereo subirà un ritardo per via dei forti venti.

La Logan prossima al parto

Una notizia che getterà in confusione Liam preoccupato per la moglie in avanzato stato di gestazione. Un ritardo di qualche ora, che segnerà la vita di entrambi.

La Logan, infatti, avvertirà i chiari segnali dell'inizio del parto appena entrata nella camera d'albergo. Purtroppo le condizioni meteorologiche non permetteranno alla partoriente di raggiungere la terraferma, tanto da trovare aiuto presso una piccola clinica locale diretta dal dottor Reese. Come proseguirà la vicenda? Non resta che attendere i nuovi sviluppi.