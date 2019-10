Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Hope e Liam sono tornati ad essere una coppia dopo avere riabbracciato la figlia Beth, da loro creduta morta per circa otto mesi. Lo Spencer ha subito lasciato casa di Steffy, nella quale si era trasferito per qualche tempo, ed è tornato a vivere nella dependance di Brooke, deciso a rimettere in piedi il matrimonio con la Logan (anche se lei, a tutti gli effetti, è ancora sposata con Thomas).

Se da un lato le anticipazioni americane segnalano che la ritrovata coppia si impegnerà per allontanare Douglas dal padre, dall'altro una recente notizia relativa agli episodi in onda dal 14 ottobre lascia intendere che la felicità per Hope e Liam potrebbe non durare a lungo. Lo spettro della gelosia, infatti, tornerà a fare capolino nel loro rapporto a causa dei trascorsi dello Spencer con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Hope trova un messaggio di Steffy

Le prime, ancor criptiche, anticipazioni di Beautiful relative alle puntate di metà ottobre confermano l'arrivo dei primi problemi per Hope e Liam. Dopo un periodo caratterizzato dalla gioia per avere riabbracciato Beth, la coppia dovrà affrontare vecchi problemi, legati al passato dello Spencer. L'oggetto della contesa sarà un messaggio che la Logan troverà nel cellulare del fidanzato e scritto da Steffy.

I due avranno certo più di qualche argomento di cui discutere, visto il legame che continueranno ad avere grazie a Kelly, ma il testo finirà per scatenare la gelosia della figlia di Brooke. In esso Liam confermerà di provare ancora dei sentimenti per la sua ex? Consapevoli che una coppia non dura mai a lungo nelle trame di Beautiful, i telespettatori americani potrebbero dunque trovarsi presto ad assistere alle prime discussioni tra Hope e Liam, dopo una fase di assoluta felicità tra loro.

Lo scontro tra Hope e Steffy riprende alla Forrester Creations

La scoperta della vera identità di Phoebe/Beth è stata un duro colpo per Steffy, che ha dovuto 'restituire' la piccola ai suoi veri genitori. Nelle trame americane di Beautiful, la Forrester è stata assente dalle scene per qualche settimana (considerando l'orario ancora ridotto dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood) ma la situazione sarà destinata a cambiare molto presto.

Le anticipazioni segnalano, infatti, che Ridge tenterà di appianare le divergenze tra i suoi figli, dopo la scoperta del bugie di Thomas, e il rampollo Forrester riprenderà il suo posto nell'azienda di famiglia. Sarà proprio qui che riprenderà lo scontro tra Steffy e Hope, dopo una fase di momentanea tranquillità. E considerando che Thomas ha dichiarato guerra alle Logan, non è affatto da escludere che lo scontro finisca per coinvolgere anche le due storiche rivali per il cuore di Liam.