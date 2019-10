Nella soap opera Beautiful non mancano certo emozioni ed è quello che avverrà secondo le anticipazioni di Beautiful del mese di novembre. Hope è davvero molto preoccupata per il ritorno in città di Taylor e non riesce a nascondere a Brooke il suo stato d'animo. Infatti la Logan insisterà perchè la figlia le racconti quello sta succedendo. Ed è a questo punto che la futura mamma troverà il coraggio per rivelare a sua madre che teme la presenza della Hayes in città.

Poi Hope parla improvvisamente della persona che ha sparato a Bill Spencer, ma la moglie di Ridge non comprende il senso di questo discorso. Hope alla fine le dice la verità.

Anticipazioni Beautiful: Hope ha una crisi di nervi a causa di Taylor

Secondo le anticipazioni di Beautiful, fino a quando non ha saputo la verità, Hope ha vissuto serenamente. Ora però che sta per dare alla luce sua figlia, sapere che è stata lei a sparare a Bill Spencer la preoccupa e Brooke intuisce che nella vita della figlia sta accadendo qualcosa.

Ma cosa? La Logan decide di parlare con Hope di quello che le sta accadendo e la giovane non nega che è la causa di tutto è Taylor. La moglie di Ridge cerca di farle capire che nulla di quello che la psichiatra può fare, riguarda lei. Ma Hope non la pensa allo stesso modo.

I timori di Hope verso Brooke nelle anticipazioni di Beautiful

Ma Hope non è convinta che Taylor resterà tranquilla. Dopo aver saputo quello che ha fatto a Bill, teme che possa nuovamente infierire contro sua madre in qualche modo.

La giovane Logan rivela a sua madre che la persona che ha tentato di uccidere Bill è ancora in libertà e che potrebbe provare ancora a farlo fuori. Brooke non capisce cosa centra questo con Taylor e tenta di calmare la figlia, rassicurandola e dicendole che è in grado benissimo di gestire "il problema psichiatra Hayes", ma la ragazza le dice che la donna non è più quella di prima e che è cambiata. Brooke a questo punto capisce che sa qualcosa che lei non sa e cerca di convincerla a confidarsi con lei.

La rivelazione di Hope

Hope a questo punto non riesce a restare in silenzio, infatti nelle puntate americane di Beautiful decide di dire tutto a sua madre. Le confessa di sapere chi è stato a sparare a Bill Spencer quella notte. Si tratta di Taylor! La psichiatra pensava che lo Spencer avesse obbligato la figlia ad avere rapporti con lui e per questo voleva fargliela pagare cara. Hope ribadisce così alla madre, sconvolta dalla notizia, che teme per lei e per tutti loro.

Il ritorno della Hayes provocherà certamente un terremoto, in quanto anche Liam, sapendo la verità, ha paura che la madre di Steffy possa passare del tempo con la piccola Kelly. Infatti chiederà all'ex moglie di non perdere d'occhio Taylor ogni volta che sta con la bambina.