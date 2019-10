Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera americana diretta da Bradley Bell con un ottimo riscontro di pubblico in tutto il mondo. Gli spoiler riguardanti il periodo da domenica 13 a sabato 19 ottobre su Canale 5, rivelano che tutto ruoterà intorno alle indagini che Bill Spencer svolgerà in merito al sabotaggio della causa della custodia di suo figlio Will. Il padre di Liam, infatti, troverà le prove per incastrare Ridge Forrester, se non decidesse di fare marcia indietro dopo aver parlato con Brooke Logan.

Beautiful: Bill vuole incastrare Ridge

Si prospetta una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate sulle colline di Beverly. Le anticipazioni di Beautiful che andranno in onda da domenica 13 ottobre, rivelano che Bill (Don Diamont) andrà a trovare Brooke con l'intenzione di scoprire se suo marito ed il giudice McMullen si siano messi d'accordo per togliergli l'affidamento di Will.

Peccato che lo Spencer non riesca ad estorcere la verità dalla bocca della Logan, brava a non cadere nelle sue provocazioni. Il magnate, a questo punto, si rivolgerà ad un esperto in informatica per indagare sulla squallida vicenda. Poco dopo, il padre di Liam troverà le prove della colpevolezza del giudice e del Forrester, tanto da organizzare una trappola per incastrare il suo eterno rivale.

Lo Spencer confessa di amare Brooke

Il padre di Liam ordinerà a Justin di registrare una conversazione tra Ridge e il giudice, in cui i due ammettono di aver manipolato la sentenza.

Poi con la verità tra le mani, deciderà di recarsi immediatamente dalla sorella di Katie, dimostrando di essere profondamente cambiato. Bill, infatti, una volta giunto al cospetto di Brooke (Katherine Kelly Lang), le confesserà di aver rinunciato alla vendetta contro il Forrester in quanto è ancora innamorato di lei. Infine Katie Logan e Thorne avranno un confronto con Wyatt e suo fratello dove gli spiegheranno il motivo che ha spinto lo stilista a prendere accordi con Mcmullen nella causa contro lo Spencer.

Katie si pente di aver tolto il figlio al magnate

Nelle puntate di Beautiful in onda prossima settimana (13-19 ottobre), Liam (Scott Clifton) dovrà risolvere alcune questioni riguardo alla gestione delle famiglie. In particolare, il fratello di Wyatt cercherà di trovare un equilibro per far vivere in armonia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope, le due donne più importanti della sua vita e madri delle sue bambine.

Intanto il magnate farà di Will la sua unica ragione di vita, tanto da trascorrere sempre più tempo insieme a lui. Dall'altro canto, Katie proverà vergogna per avergli tolto la sua custodia. Per questo motivo, la Logan deciderà di rivedere la sua posizione.