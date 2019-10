Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap americana Beautiful e che riguarderanno nello specifico ciò che andrà in onda dal 27 ottobre al 2 novembre su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. A Los Angeles ha fatto il suo ritorno Taylor, la quale dopo un periodo di cura, ha deciso di riavvicinarsi alla figlia Steffy e alla nipotina Kelly. La donna però, mostrerà ancora segni di squilibrio, tanto che arriverà a minacciare ed aggredire sia Bill che Hope.

Quest'ultima, venuta a sapere da Liam che è stata proprio Taylor a sparare allo Spencer, condividerà il segreto con la madre Brooke, la quale sarà determinata a proteggere la figlia dalla sua storica rivale e cercherà di convincere Bill a denunciarla per il tentato omicidio.

Beautiful, anticipazioni: Brooke scopre che Taylor ha sparato a Bill

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in onda nel corso della prossima settimana svelano che le vicende, saranno incentrate sul ritorno di Taylor in città.

La madre di Steffy come sappiamo, è ricomparsa dopo un periodo di cura, a seguito di quanto avvenuto con Bill Spencer. La donna infatti, aveva attentato alla vita del magnate, ma quest'ultimo aveva sino ad ora, mantenuto il segreto sull'autore dello sparo. Bill dopo essere stato minacciato dalla ex moglie di Ridge, svelerà a Liam che è stata proprio Taylor a sparagli. Il giovane a sua volta non riuscirà a tenere nascosto quanto rivelato dal padre e ne parlerà con Hope, convinto che la moglie manterrà il segreto. Hope però, rivelerà a sua volta a Brooke quanto appena scoperto, dando vita ad una intrigata storyline.

Episodi 27 ottobre- 2 novembre: Brooke affronta Taylor e minaccia di denunciarla

Venuta a sapere che Liam ha confessato a Hope che è stata Taylor a sparare a Bill, Steffy sarà preoccupata, mentre la madre condividerà le sue ansie con Ridge. Brooke intanto, sarà sconvolta dalle rivelazioni di Hope e intenderà affrontare la sua storica rivale senza mezzi termini. Taylor, temendo di finire in carcere, supplicherà Brooke di non denunciarla, mentre quest'ultima, determinata a proteggere la sua famiglia, andrà da Bill e lo incoraggerà a difendere non solo se stesso, ma anche la nipote dalla minaccia di Taylor. La madre di Steffy nel frattempo, dopo la discussione con la Logan, si farà consolare dall'ex marito che le prometterà di non lasciarla mai sola e che non le succederà nulla.

Questo e molto altro negli episodi di Beautiful in onda dal 27 ottobre al 2 novembre su Canale 5, a partire dalle 13:40 circa. Ricordiamo per chi si fosse perso qualche episodio che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere quanto già andato in onda, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.