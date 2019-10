Gli spoiler di Beautiful sulle puntate in programma da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre negli Usa, rivelano che Flo Fulton seguirà l'invito di sua madre, tanto da donare il rene a Katie Logan, sebbene in forma anonima. Nel frattempo ci sarà viva tensione tra Brooke e Ridge Forrester, tanto che quest'ultimo farà i bagagli e lascerà il tetto coniugale.

Beautiful: Ridge lascia Brooke e il tetto coniugale

Importanti colpi di scena attendono i telespettatori americani nel corso di questa nuova settimana.

Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in onda sulla Cbs, rivelano che Thomas (Matthew Atkinson) si dimostrerà entusiasta della pausa di riflessione chiesta da Brooke (Katherine Kelly Lang) a Ridge. Il rampollo di casa Forrester, infatti, scoprirà che suo papà ha abbandonato il tetto coniugale in seguito ad una furiosa lite con la Logan. Proprio quest'ultima non starà a guardare, tanto da affrontare a muso duro Shauna.

Qui minaccerà la donna di tenere le distanze da suo marito e da lei. Per questo motivo, la Fulton inviterà Flo a riprendersi il posto nella famiglia Logan. Infatti le consiglierà di donare il rene a Katie, le cui condizioni sono ormai pressoché disperate. A tal proposito, la madre di Will confesserà a Bill di temere di morire e lasciare solo il figlio.

Flo dona il rene a Katie

Flo prenderà in seria condizione la proposta della madre, accettando di sottoporsi all'espianto di un rene a patto che la donazione resti anonima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una bellissima notizia che farà ben presto il giro di tutto clan Logan. I medici organizzeranno l'intervento nel minore tempo possibile, tanto che tutti si troveranno davanti alla camera operatoria in attesa di Katie. In questo frangente, Hope e Liam (Scott Clifton) correranno al capezzale della zia lasciando Douglas e Beth nelle mani di Sally e Wyatt (Darin Brooks), in procinto di diventare marito e moglie.

Intanto la signora Fulton attenderà con ansia la fine dell'intervento chirurgico di sua figlia. Fortunatamente giungerà una bella notizia: i medici comunicheranno che il trapianto di rene e riuscito, tanto che la Fulton riaprirà gli occhi a breve.

Le Logan apprendono che la Fulton è la donatrice

Nelle nuove puntate americane di Beautiful, la madre di Will esprimerà il desiderio di conoscere l'identità dell'angelo che le ha salvato la vita. Ma ecco le Logan e Bill Spencer scopriranno che la giovane Fulton ha donato il rene, tanto da rimanere senza parole mentre Ridge (Thorsten Kaye) prenderà le difese di Shauna (Denise Richards) dopo aver assistito ad una violenta lite con sua moglie.

Vi ricordiamo che questi appuntamenti saranno visibili su Canale 5 solo tra un anno a causa della differenza temporale di messa in onda con la Cbs americana.