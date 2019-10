Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano che narra le vicende di alcune famiglie di Beverly Hills. Gli spoiler delle puntate Usa, in onda ad ottobre sulla Cbs, annunciano un nuovo possibile addio tra Hope Logan e Liam Spencer a poche settimane dalla riappacificazione grazie al ritrovamento della figlia. A tal proposito, Annika Noelle e Scott Clifton hanno fatto delle importanti dichiarazioni sul futuro della coppia dove hanno dimostrato di avere idee molto diverse.

Beautiful: Hope e Liam si lasceranno di nuovo

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori americani, che assisteranno ad una nuova crisi coniugale tra Hope e Liam. Le anticipazioni di Beautiful annunciano che per la coppia ci sarà una nuova separazione. Nelle attuali puntate, la Logan e lo Spencer torneranno insieme dopo aver riabbracciato la loro figlia Beth, la quale era stata presa in adozione inconsapevolmente da Steffy grazie alla complicità di Flo e del dottor Reese.

Dagli spoiler si apprende che la rottura potrebbe essere nuovamente causata da Thomas. Il giovane Forrester, infatti, si dimostrerà pronto a tutto pur di rovinare la felicità delle Logan. Una mossa ancora all'oscuro della povera Hope, nel frattempo in ansia per la salute della zia Katie (Heather Tom), in attesa di un trapianto di rene. Ma non sarà solo Thomas a rovinare i piani dei coniugi Spencer, in quanto i portali Usa prendono in considerazione il fatto che Steffy non abbia trovato ancora un nuovo amore, tanto da vivere solo con la piccola Kelly. Di conseguenza, la donna potrebbe essere protagonista di un ritorno di fiamma con Liam.

Annika Noelle e Scott Clifton parlano del futuro della coppia

A parlare del futuro dei due amati beniamini di Beautiful sono intervenuti i rispettivi attori Annika Noelle e Scott Clifton. In particolare, quest'ultimo ha rilasciato un'intervista a "Soap Opera Digest", dove ha svelato che non gli dispiacerebbe vedere il suo Liam soffrire ancora per amore. L'attore, infatti, vorrebbe una vita più movimentata, anche sul campo sentimentale altrimenti sennò sarebbe una condanna a morte.

Dall'altro canto, Annika ha rivelato di voler continuare a lavorare accanto a Clifton. L'attrice, infatti, spera che Hope e Liam affrontino nuove sfide a cominciare dalla follia di Thomas (Matthew Atkinson). Proprio il giovane Forrester potrebbe minare alla loro felicità come Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Nuovo quadrilatero amoroso in vista? In attesa di vedere quali colpi di scena William J.

Bell e Lee Phillip Bell avranno in serbo per i telespettatori americani, si ricorda che queste puntate saranno visibili tra un anno in Italia.