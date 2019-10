Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse in ottobre negli Usa, annunciano importanti colpi di scena. Se Wyatt Spencer confesserà al padre di essere ancora interessato a Flo Fulton nonostante la relazione con Sally Spectra, Ridge Forrester reagirà molto male di fronte al piano di vendetta di Brooke e Hope Logan nei confronti di Thomas.

Beautiful: Wyatt perdona Flo

Wyatt e Sally insieme a Ridge e Brooke saranno al centro delle puntate trasmesse a fine ottobre sulla Cbs.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la storia d'amore tra il figlio di Bill e la Spectra entrerà in crisi per colpa di Flo. Proprio quest'ultima salverà la vita di Katie donandole un suo rene. Un gesto che non passerà inosservato e la farà rivalutare dalla Logan ma anche dallo Spencer che nel frattempo aveva fatto una romantica proposta di matrimonio alla Spectra. Anche il magnate cambierà parere sulla figlia di Shauna in quanto ha salvato la vita alla sorella di Brooke nonché madre di suo figlio Will.

Lo Spencer ammette di provare ancora dei sentimenti per la Fulton

Dall'altro canto Quinn deciderà di metterci lo zampino al punto di chiedere a Bill di fare in modo che Wyatt torni tra le braccia di Flo. Un'iniziativa crudele organizzata dalla moglie di Eric ai danni della povera Sally. La Fuller, infatti, dimostrerà di non riuscire a digerire che il figlio si sia rifatto una vita con una Spectra. Lo Spencer, a questo punto, eseguirà a comando il suggerimento di Quinn.

Infatti si precipiterà a casa del figlio dove i due avranno un lungo confronto. In questo frangente, il fratello di Liam apparirà sempre più confuso tanto da ammettere di provare ancora dei sentimenti per la Fulton.

Il piano di Brooke e Hope contro Thomas

Ma il ritorno del triangolo amoroso tra Wyatt, Flo e Sally non sarà l'unico colpo di scena in quanto le trame americane di Beautiful rivelano che Ridge rimarrà molto deluso dal comportamento di Brooke e Hope.

Nel dettaglio, madre e figlia si uniranno per vendicarsi di quello che le è successo negli ultimi tempi. Entrambe, infatti, saranno certe che Thomas non abbia pagato abbastanza per gli errori commessi relativi allo scambio delle culle. Per fare ciò le Logan decideranno di togliere la custodia di Douglas al Forrester.

Ridge perde le staffe con le Logan

In particolare, la madre di Beth pretenderà di crescere il bambino come se fosse suo figlio insieme a Liam.

In questo frangente Brooke darà il suo indispensabile appoggio dopo aver visto Thomas vivere la sua vita come se nulla fosse accaduto. Una piano di vendetta che giungerà alle orecchie del Forrester, che non reagirà affatto bene. Ridge, infatti, apprenderà che la moglie vuole aiutare sua figlia ad assumere la custodia esclusiva di Douglas. Da lì a poco nascerà una violenta discussione con la Logan che finirà con il suo trasferimento a casa di Eric in compagnia di figlio e nipote.